Đang sung sướng khi trúng giải độc đắc 3,8 tỷ đồng, người đàn ông "vỡ mộng" vì hành động của đại lý xuất vé

Theo QQ, ngày 16/11, Tòa án nhân dân thành phố Trương Gia Cảng, Giang Tô, Trung Quốc, đã kết luận vụ án tranh chấp giữa một người chơi và một đại lý chuyên xuất vé xổ số.

Theo thông tin ban đầu, ông Lý là một người chơi xổ số, trong khi ông Trương là một đại lý chuyên bán vé xổ số thông qua WeChat. Một ngày nọ, như thường lệ, ông Lý nhắn tin cho ông Trương để mua một dãy số và đã thanh toán 20 tệ tiền vé thông qua hồng bao trên WeChat. Chiều cùng ngày, khi kiểm tra, ông Lý phát hiện rằng dãy 10 số mà ông đã gửi cho ông Trương trùng khớp hoàn toàn với dãy số trúng giải độc đắc có giá trị 5 triệu NDT (tương đương với hơn 3,8 tỷ đồng). Ông Lý liên hệ với ông Trương để thực hiện các thủ tục nhận tiền thưởng, tuy nhiên, lúc này, ông Trương mới thừa nhận đã quên gửi dãy số lên công ty quản lý. Tức giận vì sự cẩu thả của ông Trương, ông Lý quyết định kiện chủ đại lý xổ số ra tòa, đòi hỏi bồi thường thiệt hại.

Ông Trương bất cẩn quen không gửi dãy số cho công ty quản lý.

Sau khi ghi nhận sự việc, tòa án đã phán quyết rằng Trương là người chuyên bán vé số lâu năm, có chuyên môn cao hơn và thuận lợi hơn trong việc giao dịch xổ số. Khi nhận được sự ủy thác từ ông Lý và thu tiền mua vé số, Trương đã lơ là trong quá trình in vé số, dẫn đến việc ông Lý không sở hữu tấm vé độc đắc. Do bất cẩn của Trương đã khiến ông Lý mất cơ hội trúng thưởng số tiền lớn. Do đó, tòa án quyết định rằng Trương, với tư cách là người được ủy thác, phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông Lý.

Trong trường hợp này, do xác suất trúng giải độc đắc 5 triệu NDT là cực kỳ thấp và là sự kiện có xác suất nhỏ trong khoa học xác suất. Đồng thời, dựa trên những căn cứ khác, nên không thể quy đổi số tiền bồi thường ngang với giải thưởng của Lý. Căn cứ vào mức độ tranh chấp của hai bên, tòa xác định số tiền thiệt hại mà Trương phải gánh chịu là hơn 240.000 NDT (hơn 80 triệu đồng). Sau phán quyết của tòa án, không bên nào kháng cáo và Trương đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết.

Do bất cẩn của Trương đã khiến ông Lý mất cơ hội trúng thưởng số tiền lớn (Ảnh minh họa).

Được biết, bên nhận ủy thác theo hợp đồng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định, kể cả trong trường hợp ủy thác không có thu phí. Trong trường hợp bên nhận ủy thác gây thiệt hại cho quyền lợi của bên ủy thác do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng, bên nhận ủy thác phải chịu trách nhiệm bồi thường. Ở đây, đại lý bán vé số, là người được ủy thác, đã vi phạm nghiêm trọng khi quên nộp vé xổ số và cần chịu trách nhiệm bồi thường. Khách hàng cũng có trách nhiệm vì đã lựa chọn không đúng và không nhắc nhở bên nhận ủy thác để xảy ra tình trạng như câu chuyện trên.

