Truy bắt đối tượng dùng dao tấn công thiếu tá cảnh sát

Ảnh minh họa.

Ngày 5/4, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang truy bắt đối tượng dùng dao tấn công một thiếu tá cảnh sát khi đang can ngăn vụ xô xát.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 4/4, thiếu tá Trần Minh Đức - Công an phường Hàng Buồm mặc thường phục đang đứng trụ sở trên phố Hàng Buồm phát hiện 2 người phụ nữ đánh nhau trước số 70 Hàng Buồm nên đã tới can ngăn.

Trong lúc giữ một người nữ đưa về công an phường giải quyết thì thiếu tá Đức bị một nam giới chạy tới cầm dao tấn công.

Đến khi thấy lực lượng công an phường cùng người dân có mặt thì 2 đối tượng nam nữ (được cho là vợ chồng) lên xe ô tô đỗ ở 47 Hàng Buồm bỏ chạy.

Thiếu tá Đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức với thương tích là 1 vết đâm ở lưng, 1 vết đâm ở bắp tay trái, 1 vết chém ở bắp tay phải, trái. Hiện sức khoẻ đã ổn định. Hiện cơ quan công an đã xác định được đối tượng liên quan và truy bắt.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 5/4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tới bệnh viện thăm hỏi động viên thiếu tá Trần Minh Đức.

