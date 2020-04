Xe SUV hàng hiếm Acura MDX đời cao được rao bán 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam

Xe SUV hàng hiếm Acura MDX đời cao được rao bán 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 16:30 PM (GMT+7)

Được đưa về Việt Nam vào giữa năm 2016 dưới dạng nhập khẩu tư nhân, chiếc Acura MDX thế hệ thứ 3 duy nhất đang tìm chủ nhân mới với mức giá bán 3,4 tỷ đồng.​

Acura MDX là dòng xe khá quen thuộc với nhiều người, cách đây hơn 10 năm, trong giai đoạn từ năm 2007 – 2011 là thời hoàng kim tại Việt Nam của MDX khi nó rất được ưa chuộng. Tại thời điểm đó, người tiêu dùng trong nước có ít sự lựa chọn SUV 7 chỗ hạng sang, khi giá bán của của các mẫu SUV Đức như BMW X5, Audi Q7, Mercedes ML khá đắt đỏ với chi phí nuôi cao khiến mẫu xe Nhật như Acura MDX lên ngôi.​

Tuy nhiên sau thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới của MDX chỉ được đưa về Việt Nam trọn vẹn có một chiếc, và đây chính là chiếc xe đang được rao bán.​ Chiếc Acura MDX thế hệ thứ 3 này thuộc phiên bản đời 2016 được đưa về Việt Nam một đại lý nhập khẩu xe tư nhân tại TP.HCM.

Xe thuộc phiên bản cao cấp được trang bị gói tùy chọn nâng cấp “Advance & Entertainment” trị giá lên tới 10.000 USD tương đương hơn 230 triệu đồng. Theo thông tin rao bán, chiếc MDX này mới lăn bánh được 1 năm và ODO chưa chạm đến 10.000 km.​

Ra đời từ 2013 cho đến nay, thế hệ thứ 3 của Acura được “lột xác” về thiết kế với form xe lớn hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt nẹp thanh crôm cỡ lớn, trang bị đèn pha full-LED với 5 bóng đèn LED riêng biệt. Tổng thể chiếc SUV nổi bật hơn với bộ mâm hợp kim nhôm kích thước lên đến 20 inch (245/50R20), đây là một tùy chọn trong gói trang bị “Advance Package” trong khi bảng tiêu chuẩn dùng mâm 18 inch.​

Acura là thương hiệu xe sang của hãng xe Honda, nội thất MDX được trang bị khá đầy đủ tiện nghi cao cấp với ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện, trang bị cửa sổ trời. Nội thất được thiết kế 3 hàng ghế với hàng ghế thứ 3 khá rộng rãi tương đương với hàng ghế thứ 3 trên mẫu Honda Pilot.​

Bảng táp-lô MDX được thiết kế tối giản, trang bị một cặp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 7 inch bố trí phía dưới bảng điều khiển trung tâm và một màn hình 8 inch ở phía trên, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với màn hình ốp trần kích thước 16,2 inch,…​

Là một mẫu xe bán tại thị trường Mỹ, Acura MDX đời 2016 được trang bị an toàn khá cao với 10 túi khí, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW), hệ thống phanh chủ động (CMBS), hệ thống cảnh báo chệch làn & hỗ trợ duy trì làn đường, giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ quan sát điểm mù (BSI), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tốc độ thấp (LSF), camera quan sát đa góc,…​ Options “đồ chơi” an toàn & hỗ trợ lái trên chiếc Acura MDX đời 2016 này thậm chí còn bỏ xa các trang bị an toàn trên các mẫu xe đối thủ của nó đang được phân phối chính hãng tại thời điểm hiện tại ở Việt Nam.​

Xe được trang bị khối động cơ xăng V6 cam đơn SOHC i-VTEC, dung tích 3.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 290 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 362 Nm đạt được từ 4.700 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive) thông qua hộp số tự động 9 cấp từ đời 2016 trở về sau sử dụng hộp số này thay cho hộp số tự động 8 cấp.​

Tại Việt Nam, ở thế hệ cũ, dòng xe Acura MDX được nhiều người yêu thích bởi thiết kế nam tính, vận hành bền bỉ, động cơ lành tính và chi phí bảo dưỡng vừa phải dễ dàng chấp nhận. Mức giá bán lại 3,4 tỷ đồng của chiếc MDX đời 2016 này thật không dễ dàng tiếp cận, nhưng đây sẽ là một lựa chọn độc đáo dành cho các khách hàng muồn tìm kiếm một mẫu xe khác biệt và thích sở hữu xe theo phong cách Mỹ.

