Tháng đầu tiên của năm 2025 cũng là tháng ảm đạm của thị trường xe ô tô

So với mọi năm, tết Nguyên đán 2025 có đến sớm hơn, thế nên thời gian bán hàng chỉ còn nửa tháng thế nên hầu hết các báo cáo bán hàng từ các hãng xe đều ghi nhận con số giảm. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong tháng 1/2025 ghi nhận doanh số 18.393 xe, giảm 40% so với tháng 12-2024 và giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 rơi vào tháng 1, khiến thời gian bán hàng bị rút ngắn chỉ còn hơn hai tuần. Cụ thể, doanh số xe du lịch giảm 42%, trong khi xe thương mại giảm 33% so với tháng trước. Lượng xe lắp ráp trong nước bán ra đạt 9.120 chiếc, giảm 29% so với tháng 12-2024. Trong khi đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc chịu mức giảm mạnh hơn, lên đến 48%.

Không chỉ các hãng thuộc VAMA, các nhà sản xuất khác cũng ghi nhận mức sụt giảm tương tự. Trong tháng 1/2025, Hyundai Việt nam chỉ bán ra 3.074 chiếc, giảm đáng kể so với mức 8.316 xe của tháng trước, nhưng chỉ thấp hơn không nhiều so với 3.569 xe bán ra trong tháng 1-2024.

Để thu hút người dùng trong giai đoạn thấp điểm và tránh việc tồn kho, nhiều hãng xe đã tung ra các chương trình ưu đãi lớn. Như xe Hyundai sản xuất năm 2024 đang được giảm giá tới 45 triệu đồng tại nhiều đại lý, đồng thời được tăng thời gian bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Tương tự, Subaru Outback sản xuất năm 2023 được điều chỉnh giá từ 2,099 tỷ đồng xuống còn 1,599 tỷ đồng. Honda Accord cũng có mức giảm trực tiếp 250 triệu đồng, đưa giá xe về mức 1,069 tỷ đồng.

Mặc dù khởi đầu năm với sự sụt giảm doanh số, thị trường ô tô Việt Nam vẫn được dự báo sẽ có sự phục hồi và tăng trưởng ổn định. Các xu hướng đã manh nha từ năm trước sẽ tiếp tục được thúc đẩy, với dự đoán doanh số toàn thị trường có thể tăng khoảng 10% ngay cả khi không có chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Riêng phân khúc xe thuần điện được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 20% trong năm nay.

Ở phân khúc xe sang, thị trường vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc do tình hình kinh tế chưa thực sự thuận lợi, khiến người tiêu dùng thận trọng hơn trong quyết định mua sắm. Để giữ sức bán cũng như tránh tồn kho, nhiều hãng xe sang, showroom đang tích cực triển khai các chương trình ưu đãi về giá hoặc dưới hình thức xe lướt để đẩy mạnh doanh số trước khi ra mắt các mẫu xe mới trong thời gian tới.