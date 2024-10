Biểu tượng Spirit of Ecstasy trên mỗi chiếc Rolls-Royce có nguồn gốc rất phức tạp, dựa trên câu chuyện về tình yêu liên quan tới bạn của người sáng lập Rolls-Royce. Và chỉ có số lượng hạn chế biểu tượng được sản xuất mỗi ngày, và đều được cất trong két sắt an toàn mà những người quan trọng nhất mới có chìa khóa. Ngoài ra, khi tắt máy, biểu tượng này sẽ tự động rút vào trong xe và đóng nắp an toàn.