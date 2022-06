Peugeot 408 trình làng toàn cầu, hấp dẫn hơn các mẫu xe đàn anh

Như tên gọi, Peugeot 408 2023 nằm giữa 308 hatchback và 508 sedan. Tân binh này sẽ là đối thủ của Renault Arkana và Citroen C5 X trong phân khúc xe gia đình hạng C. Giá bán hiện chưa được công bố nhưng nhà sản xuất xác nhận rằng 408 mới sẽ bắt đầu bán ra ở châu Âu và Trung Quốc vào đầu năm 2023.

Peugeot 408 2023 sử dụng bản nâng cấp của nền tảng EMP, xe có chiều dài 4.690 mm, chiều dài cơ sở 2.787 mm, gần như tương đồng với C5 X. Cả 408 và C5 X đều có chiều cao 1.500 mm.

Để đạt được mục tiêu là mẫu xe gia đình mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng, 408 2023 rất được nhà sản xuất chú trọng khoang nội thất. Trung tâm của khoang cabin là bảng điều khiển i-Cockpit nơi chức cụm màn hình công cụ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch cho hệ thống thông tin giải trí.

Các trang bị trên Peugeot 408 sẽ tùy thuộc vào phiên bản và thị trường mà nó bán ra. Khách hàng có thể tùy chọn các trang bị cao cấp như ghế massage, bọc da Nappa, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Focal của Pháp...

Tương tự C5 X, 408 2023 bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ PureTech, dung tích 1.2L, cho công suất tối đa 128 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, 408 2023 còn có các phiên bản điện khí hóa với các mức công suất 178 mã lực và 222 mã lực. Peugeot cho biết, phiên bản chạy điện hoàn toàn của 408 cũng sẽ sớm được tung ra thị trường trong tương lai gần.

Peugeot cũng trang bị cho mẫu xe gia đình mới này loạt trang bị an toàn hiện đại như: Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop and Go, hỗ trợ đỗ xe 360 ​​độ với bốn camera, gói Driver Assist 2.0...

Nguồn: http://danviet.vn/peugeot-408-trinh-lang-toan-cau-hap-dan-hon-cac-mau-xe-dan-anh-502022256132924...Nguồn: http://danviet.vn/peugeot-408-trinh-lang-toan-cau-hap-dan-hon-cac-mau-xe-dan-anh-502022256132924728.htm