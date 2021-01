Đề nghị xử lý ô tô nhập khẩu chứa bản đồ 'đường lưỡi bò'

Thứ Năm, ngày 28/01/2021 08:00 AM (GMT+7)

Sau các vướng mắc về xử lý một số trường hợp ô tô nhập khẩu chứa bản đồ “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, mới đây, Cục Hải quan TP Hải Phòng đề nghị chính quyền tái xuất một chiếc ô tô Trung Quốc có vi phạm.

Mẫu ô tô điện 5 chỗ ngồi hiệu JAC xuất xứ Trung Quốc. Ảnh: NT

Ngày 25/1, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trương Bình An, Cục phó Cục Hải quan TP Hải Phòng cho biết, đã chuyển hướng dẫn, đề nghị xử lý tái xuất đối với ô tô nhập khẩu có bản đồ đường lưỡi bò phi pháp của Cty TNHH Công nghệ Điện mặt trời Segatech Việt Nam (Segatech Việt Nam). Theo bà An, việc xử lý sẽ do UBND TP Hải Phòng ra quyết định, căn cứ trên các văn bản pháp lý còn hiệu lực.

Trước đó, ngày 30/10/2020, Segatech Việt Nam nhập khẩu (NK) lô hàng gồm 1 ô tô điện 5 chỗ ngồi, hiệu JAC, sản xuất năm 2019, xuất xứ Trung Quốc. Giá bán trên thị trường của chiếc xe này khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 16/11, Cục Đăng kiểm Việt Nam có công văn thông báo, qua kiểm tra phát hiện hệ thống dẫn đường (Navigator) của chiếc xe trên phát hiện có bản đồ “đường lưỡi bò”, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Do đó, cục tạm dừng thủ tục đăng kiểm NK cho chiếc xe này.

Tiếp đó, ngày 15/12, Cục Hải quan TP Hải Phòng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Segatech Việt Nam về hành vi “Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia”. Tang vật vi phạm được tạm giữ tại Kho tang vật Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, liên quan đến vấn đề hình ảnh thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đối với vi phạm của doanh nghiệp (DN), Chính phủ quy định mức xử phạt ở cả 2 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Trong đó, Nghị định 159 quy định phạt 20-40 triệu đồng (đã nhân 2 lần mức tiền phạt với tổ chức), đối với hành vi “Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia”. Đồng thời, phạt bổ sung bằng cách tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề biên tập từ 1 đến 3 tháng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi hoặc tiêu hủy xuất bản phẩm.

Còn Nghị định 128 lại quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng (tang vật vi phạm có số lượng 1 chiếc (dưới 20 đơn vị sản phẩm hàng hóa). Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền tương đương trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Theo trình bày của Segatech Việt Nam, công ty chỉ là đơn vị NK xe, không phải nhà sản xuất hay xuất bản hình ảnh thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia Việt Nam. Công ty này xuất trình công văn ngày 11/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam có nội dung: “Để đảm bảo các thiết bị cài đặt phần mềm, thiết bị định vị lắp đặt trên các phương tiện nhập khẩu tuyệt đối không vi phạm quy định liên quan chủ quyền Việt Nam, Bộ GTVT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Segatech Việt Nam tháo bỏ, tiêu hủy toàn bộ hệ thống thiết bị dẫn đường trên ô tô điện nêu trên và tiếp tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu quy định tại Thông tư 31, Thông tư 55 của Bộ trưởng Bộ GTVT”.

Theo bà Trương Bình An, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và các văn bản pháp lý như Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Nghị định 128… Cục Hải quan TP Hải Phòng đề xuất áp dụng Nghị định 128 để xử phạt.

Trước đó, cuối năm 2019, đầu 2020, ngành Hải quan ra quyết định xử phạt đối với một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô dính bản đồ đường lưỡi bò.

Cụ thể, có 7 ôtô hiệu Hanteng X7 của Cty TNHH Ô tô Hoa Mai (Hải Phòng) NK về qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ; 1 xe Volkswagen Touareg CR745J được Cty TNHH Ô tô Thế giới nhập về qua cảng TPHCM để phục vụ trưng bày ở Hội chợ triển lãm ôtô Việt Nam 2019.

Với xe Volkswagen, ngày 4/12/2019, Tổng cục Hải quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Cty TNHH Ôtô Thế giới về hành vi sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam; phạt hành chính đối với công ty này là 40 triệu đồng và bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm là xe Touareg.

Trường hợp 7 ô tô Hanteng X7, ngày 20/12, Tổng cục Hải quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, phía DN đang khiếu nại đề nghị tháo bỏ, tiêu hủy bản đồ và xin nộp phạt.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/oto-nhap-khau-chua-ban-do-duong-luoi-bo-buoc-tai-xuat-1784917.tpo