Mitsubishi Triton Absolute sẵn sàng cạnh tranh với Ranger Raptor

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Phiên bản cao nhất trong dòng xe bán tải Triton được Mitsubishi đặt tên Absolute sẽ mang đến cuộc cạnh tranh cân bằng với chiếc Ford Ranger Raptor tại thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Mitsubishi Triton phiên bản Absolute được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Bangkok Auto Show 2019. Chiếc xe này thật sự thu hút khách tham quan bởi hãng Mitsubishi đã trang bị thêm chiếc chiếc Triton nguyên mẫu những option hàng hiệu để trở nên mạnh mẽ và chinh phục nhiều loại địa hình khó hơn.

Chiếc Mitsubishi Triton Absolute gây ấn tượng ở màu đen tuyền và các phụ kiện gắn trên xe. Điểm nhấn chính là các chi tiết bằng vật liệu sợi carbon trên thân xe. Phiên bản nâng cấp (facelift) 2019 của Triton đã có phần đầu xe khá hầm hố, nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, nhưng phiên bản độ Absolute còn tiến xa hơn. Tất cả các chi tiết crom có màu đen tuyền, chỉ ngoại trừ phần viền ngoài. Bên cạnh đó là màu bạc kết hợp với đỏ ở tấm ốp gầm phía trước và sau xe.

Mẫu xe Mitsubishi Triton 2020 vừa được giới thiệu thị trường Việt Nam với 12 hạng mục nâng cấp.

Toàn bộ thân xe màu đen, nên chi tiết đầu tiên đập vào mắt có lẽ là 3 sọc đỏ ở ốp gầm và các chi tiết bằng vật liệu sợi carbon ở ốp chắn bùn, chân cửa và cửa hậu. Khoảng sáng gầm xe đã được nâng cao thêm 50mm là nhờ sở hữu bộ phuộc mới để phục vụ nhu cầu off-road cao hơn và có chút điều chỉnh ở hệ thống treo. Trên cửa thùng phía sau xe là chữ tên thương hiệu MITSUBISHI được dập nổi bật, còn cản trước là thiết kế mới, đi cùng hốc đèn sương mù mới.

Một chi tiết nổi bật khác là bộ vành 18 inch màu đen với viền đinh tán sáng màu, đi cùng lốp Offroad hạng nặng Falken Wildpeak M/T 285/65. Bên trong là bộ piston phanh màu đỏ. Hoàn thiện vẻ ngoài hầm hố cho gói độ Absolute này là thanh ray cỡ lớn trên nóc xe, tích hợp đèn LED.

Mitsubishi Triton Absolute hiện mới chỉ là bản concept, dự kiến sẽ được hãng xe Nhật Bản mang đi trưng bày trên khắp thế giới trong vòng một năm tới để thăm dò thị hiếu, trước khi quyết định có sản xuất chính thức hay không. Tuy nhiên, đây cũng có thể là gợi ý thú vị cho các chủ xe muốn nâng cấp chiếc Triton hiện tại của mình để cạnh tranh với phiên bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger Raptor.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi đã giới thiệu phiên bản mới nhất mẫu xe Triton cách đây không lâu. Xe được nâng cấp 12 điểm mới ở hệ thống an toàn và tiện nghi bao gồm: Khoá vi sai cầu sau, đèn pha LED tự động + tính năng rửa đèn pha, nâng cấp cửa gió điều hòa trên trần xe, nâng cấp từ 2 lên thành 7 túi khí.

Ở bên trong, Mitsubishi trang bị cho Triton màn hình thông tin giải trí 6,75 inch tích hợp AUX, USB và radio cùng khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Những phiên bản cao cấp còn sở hữu hàng ghế sau có thể ngả đến 25 độ, cửa gió sau trên trần có thể điều chỉnh luồng gió.

Trong 12 hạng mục nâng cấp mới về an toàn và tiện nghi. Có tất cả 05 hệ thống an toàn chủ động bao gồm hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSM), hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA), hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS), bên cạnh trang bị thêm cảm biến lùi và góc phía trước.​

Mitsubishi Triton sở hữu khối động cơ dầu 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.4L công nghệ MIVEC, cho công suất tối đa 178,5 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430Nm tại 3.500 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp mới.​

Mẫu xe bán tải Triton thu hút khách hàng nhờ vào hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II được cải tiến với vi sai trung tâm có 4 chế độ gài cầu: 2H (1 cầu sau), 4H (2 cầu nhanh), 4HLc 2 cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm duy nhất phân khúc; cho phép đi với tốc độ 100km/h, và 4LLc 2 cầu chậm, khóa vi sai trung tâm.

Triton có thêm tính năng Off-road Mode với 4 chế độ lái địa hình đi kèm như (Sỏi – Bùn – Cát – Đá) ở chế độ 2 cầu chậm (4LLc). Đây là ưu điểm được nhiều khách hàng Việt yêu thích và nhanh chóng ‘’xuống tiền’’ với Triton mới, bên cạnh thiết kế đẹp mắt và động cơ dầu bền bỉ đã được kiểm chứng.​

Triton được phân phối tất cả 5 phiên bản từ thấp đến cao cấp nhất lần lượt là: phiên bản 4x2 MT có gí bán 600 triệu đồng, 4x2 AT MIVEC có giá 630 triệu đồng, 4x4 MT MIVEC có giá bán 675 triệu đồng. Riêng hai phiên bản 4x2 AT MIVEC Premium có giá bán 740 triệu đồng và bản cao cấp nhất 4x4 AT MIVEC Premium có giá bán 865 triệu đồng.

