Honda HR-V bản rẻ nhất vừa ra mắt tại Việt Nam bị "cắt" những gì?

Ngày 15/12/2022, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu HR-V phiên bản G tới người dùng với giá bán lẻ đề xuất 699 triệu đồng, mức giá này thấp hơn bản L tới 127 triệu đồng.

Nếu so với các xe trong phân khúc, HR-V G có giá thấp hơn 47 triệu đồng so với Toyota Corolla Cross G (tiêu chuẩn) và cao hơn 29 triệu đồng so với Hyundai Creta Đặc biệt (bản gần giữa).

Để có được giá bán “rẻ nhất” này, Honda HR-V G được lược bỏ một vài trang bị so với bản L, ví dụ: ghế da đổi thành ghế nỉ, ghế chỉnh cơ, vô-lăng da đổi thành vô-lăng urethane, đồng hồ analog kết hợp màn hình nhỏ, phía sau là ống xả đơn,...

Một số trang bị hiện đại được giữ lại trên Honda HR-V G gồm: đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED, màn hình 8 inch trung tâm, điều hòa tự động một vùng và chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa.

Đáng chú ý, phiên bản G của HR-V vẫn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing với nhiều tính năng an toàn như: hệ thống giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình, giữ làn và giảm thiểu chệch làn, thông báo xe phía trước khởi hành,… Gói trang bị này cũng chính là thứ khiến HR-V nổi trội hơn các đối thủ như Creta hay Seltos.

Honda HR-V G trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên (không phải tăng áp như bản L hay RS), cho công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số vô cấp và dẫn động cầu trước.

Thế hệ mới của Honda HR-V ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 6/2022. Đến tháng 11/2022, doanh số của mẫu SUV cỡ B này đạt 2.207 xe và đang có dấu hiệu chững lại do gặp sự cố về nguồn cung. Tuy vậy, theo thông cáo mới nhất của hãng, chuỗi cung ứng đã dần được kết nối lại và nguồn cung HR-V cũng đang dần được cải thiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ sau Tết Nguyên đán 2023.

