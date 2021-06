Đại lý giảm giá BMW 3-Series, cao nhất gần 200 triệu đồng

Đây là lần giảm giá đầu tiên của mẫu sedan BMW 3-Series kể từ thời điểm ra mắt bản nâng cấp vào tháng 4 năm ngoái.

Sau hơn 1 năm ra mắt, BMW 3-Series phiên bản 2020 bắt đầu được giảm giá để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, theo thông tin từ đại lý: (đơn vị VND)

Phiên bản Giá niêm yết ban đầu Mức giảm Giá bán hiện tại BMW 320i Sport Line 1,899 tỷ 130 triệu 1,769 tỷ BMW 320i Sport Line Plus 2,179 tỷ 190 triệu 1,989 tỷ BMW 330i M Sport 2,499 tỷ 0 2,499 tỷ

Nếu so sánh với Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series vẫn có giá cao hơn đáng kể. Bản tiêu chuẩn của C-Class là C 180 AMG có giá 1,499 tỷ, còn bản cao nhất là C 300 AMG có giá 1,929 tỷ đồng. Giá 3-Series bản tiêu chuẩn là 320i Sport Line cao ngang bản C 200 Exclusive tầm trung (1,729 tỷ đồng).

Thiết kế ngoại thất của các phiên bản BMW 3-Series có một số điểm khác biệt. Trong đó, 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus đều mang thiết kế năng động, bản 320i Sport Line được trang bị mâm hợp kim 17 inch và 5 chấu kép, trong khi 320i Sport Line Plus được trang bị mâm hợp kim 18 inch và 5 chấu kép.

BMW 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus được trang bị nội thất ốp nhôm Mesh Effect và ghế trước thể thao bọc da Sensatec pha nỉ, hoặc bọc da Sensatec hoàn toàn (tuỳ phiên bản). Trên phiên bản 330i M Sport, ghế ngồi được bọc da Vernasca, dây đai an toàn M, tay lái thể thao M, trần xe BMW Individual màu đen Anthracite, mặt táp-lô bọc da Sensatec và ốp nội thất nhôm Tetragon,…

Cả hai phiên bản BMW 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus dùng chung động cơ 4 xy-lanh, dung tích 2.0L, công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp. Bản cao cấp nhất là 330i M Sport cũng dùng động cơ tương tự nhưng công suất là 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm.

Nhìn chung, sau khi giảm giá bán, BMW 3-Series (G20) nhập chính hãng trở nên dễ tiếp cận hơn, xích gần tầm giá với các đối thủ, đặc biệt là Mercedes-Benz C-Class lắp ráp trong nước.

