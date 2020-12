Bạn trai Hoa hậu Hương Giang tậu BMW Z4 2020 giá gần 3 tỷ đồng

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

CEO trẻ tuổi Matt Liu là người tiếp theo sở hữu xe chơi 2 chỗ BMW Z4 2020 chính hãng tại Việt Nam sau đại gia Minh "nhựa”và vợ chồng ca nương Kiều Anh.

Sau khi nhận bàn giao BMW Z4 2020 tại showroom, Matt Liu đã đăng tải hình ảnh ôm bó hoa thật to đứng bên cạnh chiếc xe lên trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái đốn tim cư dân mạng.

"Seating for two, one’s mine & one’s yours nhé." (tạm dịch: Hai chỗ ngồi, một chỗ cho anh, một chỗ cho em nhé). Chắc mọi người đều biết chiếc ghế bên cạnh vị CEO 9x này dành cho ai rồi phải không? Vâng, chính là cô ấy, Hoa hậu Hương Giang - bạn gái của của Matt Liu.

BMW Z4 2020 thuộc thế hệ thứ 3, có tên mã G29, được phát triển chung với Toyota Supra. Cả 2 mẫu xe này đều dùng chung nền tảng CLAR của BMW. Phiên bản được phân phối tại Việt Nam là sDrive30i đi kèm gói thể thao M-Sport.

Động cơ trang bị trên Z4 sDrive30i là máy tăng áp dung tích 2L, cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau. Chiếc xe thể thao mui trần có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây, vận tốc tối đa giới hạn ở 250km/h. Phiên bản này có bộ vi sai thể thao và phanh hiệu năng cao của M-Sport.

Như vậy, 1 lần nữa bạn trai Hương Giang khẳng định độ giàu có của mình khi liên tục mua nhiều xe ô tô đắt tiền trong thời gian ngắn. Hồi giữa tháng 9 vừa rồi, chàng CEO này cũng được đồn đoán đã bỏ tiền mua Maserati Quattroporte có giá gần 7 tỷ đồng để tặng bạn gái.

Nguồn: http://danviet.vn/ban-trai-hoa-hau-huong-giang-tau-bmw-z4-2020-gia-gan-3-ty-dong-502020281211582000.htm