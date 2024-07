10 mẫu xe bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 6/2024

Tháng 6/2023, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) công bố báo cáo bán hàng toàn thị trường ô tô tăng nhẹ 3% so với tháng 5 và tăng 12% so với so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 6 vừa qua vẫn ghi nhận sự áp đảo của các thương hiệu Nhật Bản. Thứ tự xếp hạng có sự thay đổi ngoại trừ vị trí cuối. Đáng chú ý, hai mẫu xe Mazda6 và Toyota Corolla Altis lần đầu góp mặt trong danh sách “muốn quên” này.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 6/2024:

