"Vợ bầu trăm tỷ của Trấn Thành" lột xác gợi cảm với váy áo chằng chịt

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 03:51 AM (GMT+7)

Ninh Dương Lan Ngọc thay đổi phong cách thời trang ngày càng quyến rũ.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong số những nữ diễn viên có độ phủ sóng công chúng mạnh mẽ. Người đẹp sinh năm 1990 bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 17 tuổi. Sau đó 2 năm, với thành công của bộ phim "Cánh đồng bất tận", tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn.

Song hành cùng sự phát triển về sự nghiệp, Ninh Dương Lan Ngọc cũng chứng tỏ được sự thay đổi tích cực về phong cách thời trang. Từ hình ảnh cô diễn viên bị đánh giá quê mùa, người đẹp đã dần được công nhận là ngôi sao có gu ăn mặc ấn tượng.

Cô chia sẻ về phong cách thời trang đang hướng tới là mạo hiểm và đột phá. Cô muốn thoát ra hình ảnh an toàn trước đó, được xây dựng "kiên cố" để mới lạ hơn trong mắt công chúng. Trong phim đạt được doanh thu trăm tỷ cùng Trấn Thành, cô được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh với hoá vai là một người vợ của nam MC.

Tư duy về thời trang của cô thay đổi khi cô có cơ hội đóng phim điện ảnh. Không chỉ trong phim, ngoài đời, hình ảnh của Lan Ngọc luôn chỉn chu trước công chúng. Cô chuộng váy bodycon khoe đường cong cơ thể nuột nà. Những thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt vì tạo nên sự gợi cảm.

Những hình ảnh đời thường của cô cá tính và năng động hơn rất nhiều. Váy áo croptop mix cùng quần ống suông khoe trọn combo eo thon và chân dài. "Vợ bầu trăm tỷ của Trấn Thành" tập trung đầu tư hàng hiệu vào những món đồ phụ kiện như túi xách hay giày dép. Về phần trang phục, cô lựa chọn đơn giản và thường sử dụng từ các thương hiệu trong nước, các nhà thiết kế làng mốt Việt.

Sự thay đổi của Lan Ngọc nhận được lời khen ngợi vì có chừng mực, không khoe thân quá đà. Thiết kế cô mặc táo bạo hơn so với những gì cô từng nói nhưng ở mức an toàn so với nhiều mỹ nhân Việt khác, cùng theo đuổi phong cách gợi cảm.

"Gợi cảm là một đặc quyền của phụ nữ, Ngọc nghĩ người phụ nữ nào cũng thích bản thân mình gợi cảm trong mắt người đối diện" - Lan Ngọc từng nói. Thời trang đời thường của Lan Ngọc cũng khá đơn giản: quần jean – áo thun hoặc một chiếc đầm basic xuống phố, nhưng vẫn khoe được sự dịu dàng, nét quyến rũ của người phụ nữ.

"Có nhiều cách định nghĩa từ gợi cảm, Ngọc luôn làm theo phương châm đẹp khoe xấu che. Điều quan trọng nhất để tạo nên vẻ gợi cảm của người phụ nữ là sự tự tin chứ không phải là độ hở của da thịt khi diện quần áo" - nữ diễn viên chia sẻ góc nhìn.

