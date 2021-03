"Tình cũ Trịnh Thăng Bình" diện "áo trắc nết" khoe vòng 1, người đẹp mặc gì cũng đẹp

Liz Kim Cương chẳng những xinh đẹp mà còn sở hữu phong cách thời trang ấn tượng.

Liz Kim Cương khoe vẻ đẹp gợi cảm trong thiết kế áo "trắc nết".

Mới đây, Liz Kim Cương có đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân và nhận được nhiều phản hồi tích cực của cư dân mạng. Người đẹp chọn diện thiết kế áo len tăm buộc dây ôm sát từng bị ví là kiểu áo "trắc nết" được các cô gái trẻ lăng xê cùng mốt không nội y.

Item có thiết kế đơn giản được may bằng loại giản co giãn, ôm vừa vặn cơ thể. Áo nối kết bằng những chi tiết buộc dây. Một số người đẹp sở hữu vòng 1 nổi bật thường bị chê phản cảm do "quên" áo ngực, phô bày hình thể quá mức.

Thay vì mặc kiểu "no bra", Liz Kim Cương mặc thêm nội y màu đen "tone sur tone" với áo.

Nhưng thay vì chạy theo xu hướng táo bạo trên Liz Kim Cương mặc thêm nội y để kín đáo hơn. Sự kết hợp màu đen tạo hiệu ứng "tone sur tone" cho trang phục giúp set đồ hài hòa. Người đẹp hợp áo với chân váy kẻ cạp cao đơn giản nhưng tôn lên vòng eo "con kiến.

Bên cạnh đó, Liz Kim Cương sử dụng thêm thêm phụ kiện như choker và scrunchies để set đồ thêm phần ấn tượng. Người hâm mộ bình luận: "Xinh lắm chị ơi", "áo chị Liz mặc đẹp thật, người đẹp mặc gì cũng đẹp", "đẹp hoàn hảo Liz ơi",...

Liz Kim Cương được người hâm mộ khen "người đẹp mặc gì cũng đẹp".

Giọng ca sinh năm 1993 chẳng những ngày một hoàn thiện về ngoại hình mà phong cách thời trang cũng được định hình, mang tới vẻ ngoài thời thượng, ấn tượng. Có thể thấy, gu ăn mặc của Liz Kim Cương khá đa dạng. Người đẹp hoàn toàn có thể diện những bộ đồ "hack" tuổi nhìn trẻ trung hơn độ tuổi U30.

Bên cạnh đó, cô cũng chăm mặc các thiết kế tôn dáng. Đặc biệt, sự gợi cảm của Liz Kim Cương luôn ở chừng mực đẹp tinh tế nên nhận được khá nhiều lời khen.

Liz Kim Cương "cân" đẹp phong cách nữ sinh với áo sơ mi kết hợp cùng áo gile len và chân váy tennis mang tới hình ảnh trẻ trung "hack" tuổi mặc dù đã U30.

Người đẹp xuống phố trong bộ trang phục đơn giản gồm áo croptop ôm sát dáng ba lỗ "mix & match" với quần jean cạp cao. Đây là cách phố đồ đơn giản nhưng thời thượng nên được ưa chuộng.

Tất nhiên không thể bỏ qua bộ sưu tập áo tắm tôn dáng của Liz Kim Cương. Những bộ bikini với thiết kế tối giản giúp làm nổi bật hình thể hoàn hảo của người đẹp sinh năm 1993.

Trang phục diễn của Liz Kim Cương không những tôn vẻ đẹp hình thể mà còn được may bằng các chất liệu bắt ánh sáng sân khấu như sequin để người đẹp thêm nổi bật.

