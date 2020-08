Thí sinh hoa hậu là MC truyền hình gây sốt với sắc vóc, học thức "không đối thủ"

Người đẹp sinh năm 1998 quê Khánh Hòa là đối thủ nặng ký khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh hoa hậu Nguyễn Nhị Lan Nhi đến từ Khánh Hòa.

Có tố chất nghệ thuật

Lan Nhi đang theo học chuyên ngành Báo chí và Truyền thông tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM. Bên cạnh việc học ở trường, cô còn là cộng tác viên của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018, cô là Quán quân Gương mặt truyền hình – The TVFace, một cuộc thi tìm kiếm Biên tập viên, Người dẫn chương trình của HTV.

Ngoài ra, cô còn đạt được những thành tựu sắc đẹp, giành giải “Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Nhân văn 2016” và hai giải phụ là Người đẹp ứng xử hay nhất và Người đẹp áo dài. Gương mặt với đường nét sắc sảo và thân hình cân đối là những gì dễ dàng thấy được ở Lan Nhi.

Khi còn là sinh viên trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum, Lan Nhi từng giành giải ba học sinh giỏi Văn quốc gia năm 2016, huy chương vàng Olympic môn Văn năm 2014, huy chương bạc Olympic môn Văn năm 2015.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Lan Nhi đã tham gia ba dự án phim ngắn: Em ổn, Đồng vị và Đền một ước mơ với vai trò sản xuất và biên kịch. Phim ngắn Đền một ước mơ đã xuất sắc giành Giải vàng phim ngắn 321 Action, kèm theo bốn giải thưởng phụ và đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp năm 2019.

Hình ảnh Lan Nhi dẫn bản tin xinh đẹp với trang phục tinh tế.

Hình ảnh dẫn sóng của Lan Nhi nhận được lời khen vì gương mặt rạng rỡ, xinh tươi.

Cô được dự đoán là đối thủ nặng ký trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Lan Nhi tâm sự cô từng có ý định tham gia thi hoa hậu năm 2018 khi ban tổ chức đã về ngôi trường cô học tập tuyển sinh. Song, thời điểm đó, Lan Nhi muốn trau dồi thêm nghiệp vụ công việc nên đành tạm gác ước mơ chinh phục vương miện. Sau 2 năm, Lan Nhi tự tin với những gì mình đang có, sẵn sàng cháy hết mình cho đấu trường nhan sắc lớn nhất nước.

Trong 2 năm đó, Lan Nhi đang theo đuổi và thực hiện dự án "Đừng từ bỏ" hướng tới trẻ em Việt Nam. Cô cho biết sẽ dùng tuổi trẻ, sức khỏe và tiếng nói của mình để hành động vì “Một Việt Nam không có đứa trẻ nào bị bỏ lại”. Là một biên tập viên, người dẫn chương trình, cô có cơ hội được đi nhiều nơi, lắng nghe những câu chuyện của những trẻ em trên khắp mọi miền đất nước.

Lan Nhi khá đa năng và có nhiều tố chất nghệ thuật, ngoài công việc chính, các dự án vì trẻ em, Lan Nhi còn đam mê lớn với trang phục dân tộc. Trong suốt những năm qua, Lan Nhi đã cố gắng tìm hiểu và thực hiện những dự án về trang phục dân tộc như: "Ao Dai Around the World", Vẻ đẹp cổ phục Việt. Với “Ao Dai Around the World”, cô cố gắng kết hợp du lịch với đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Lan Nhi chụp hình trang phục dân tộc cùng NSƯT Chiều Xuân.

