"Nữ kiện tượng cờ vua" hút mắt người nhìn với váy khoe lưng ong nuột nà

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 19:55 PM (GMT+7)

Anya Taylor-Joy trở thành tâm điểm chú ý tại nhiều sự kiện nhờ lựa chọn phục trang ấn tượng.

Anya Taylor-Joy trở thành tâm điểm chú ý với trang phục tại Emmy Awards.

Thiết kế của thương hiệu Dior có điểm nhấn là chi tiết hở lưng.

Mới đây, nữ diễn viên Anya Taylor-Joy cùng nhiều người nổi tiếng khác đã có mặt tại Emmy Awards lần thứ 73. Anya Taylor-Joy kiều diễm trong chiếc váy Dior Haute Couture được may bằng vải satin kết hợp thêm với áo khoác lụa cùng màu nhưng sắc độ đậm hơn.

Ngoài ra, cô còn đeo trang sức của Tiffany & Co gồm vòng cổ bạch kim Elsa Peretti Diamonds by the Yard, nhẫn kim cương Tiffany Victoria cùng với đó là vòng tay, hoa tai được đính đá và chế tác từ vật liệu xa xỉ.

Mái tóc vàng được búi cao của Anya Taylor-Joy được nhận xét là thanh lịch. Kết hợp với lối trang điểm đơn giản nổi bật nhờ màu son đỏ cổ điển giúp cô thu hút mọi ánh nhìn.

Trang phục lụa mềm mại khéo tôn được nét quyến rũ của nữ diễn viên.

Anya Taylor-Joy đảm nhận vai nữ kiện tướng cờ vua trong phim "Queen's Gambit".

Bộ trang sức của Tiffany & Co dành cho người đẹp được đánh giá cao.

Anya Taylor-Joy không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim như "Emma" hay "Queen's Gambit" mà còn là "nàng thơ" của các thương hiệu thời trang. Theo đó, lựa chọn trang phục trên thảm đỏ của cô cũng nhận được không ít quan tâm.

Người ta thấy, bên cạnh những bộ đồ có thiết kế tôn vòng 1, Anya Taylor-Joy còn thường xuyên chọn mặc trang phục có kiểu dáng hở lưng.

Trong buổi công chiếu ra mắt bộ phim "Emma" Anya Taylor-Joy chọn mặc thiết kế hở lưng.

Chiếc đầm màu ngọc lục bảo của Dior được Anya Taylor-Joy diện tại Golden Globes.

Độ hở ở lưng có thể chỉ khẽ tạo điểm nhấn như trang phục cô mặc tại London Film Festival trên đây.

Tham gia sự kiện 2021 SAG Awards, người đẹp mặc thiết kế váy hai dây của Vera Wang.

Không phải vô cớ khi kiểu đầm hở lưng lại được nhiều người đẹp chọn diện. Nó khiến họ gợi cảm một cách tinh tế, thêm vào đó là đôi chút bí ẩn, chỉ nhìn từ phía sau cũng gây mê. Có không ít những chiếc váy hở lưng đã trở thành kinh điển trong thời trang khi tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ. Đặc biệt, điều này không chỉ nhờ thiết kế mà còn ở phong thái của người mặc.

Người được gọi bằng biệt danh "Original It Girl" - Clara Bow mặc thiết kế váy hở lưng trong bộ phim "My Lady of Whims" phát hành năm 1925.

Trang phục của Anya Taylor-Joy khá tương đồng với chiếc váy trong phim "What A Way To Go" của nữ diễn viên Shirley Maclaine. Mặt trước của bộ đồ ra sao vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời.

Công nương Diana mặc thiết kế hở lưng của Catherine Walker trong một sự kiện năm 1985. Trang phục thêm phần ấn tượng nhờ sợi dây chuyền ngọc trai buông dài.

Nữ diễn viên Charlize Theron diện đồ của thương hiệu Gucci tại Oscar năm 2004. Trang phục không chỉ ấn tượng với phần đuôi váy trải dài mà còn nhờ dây quai tinh tế ở sau lưng.

