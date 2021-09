Loạt quần tập bắt mắt của người mẫu Khánh My

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 10:59 AM (GMT+7)

Sở hữu rất nhiều bộ đồ tập nhưng cũng không ít lần Khánh My gặp sự cố với món thời trang khá nhạy cảm này.

Khánh My sở hữu body đẹp chuẩn nhờ chăm chỉ tập luyện kiên trì. Cô cũng là một trong những "phú bà" của giới chân dài Việt, sở hữu cả một toà cao ốc mang tên mình.

Nổi tiếng là một trong những người đẹp chăm chỉ tập luyện trong nhiều năm nên Khánh My sở hữu số đo hình thể “vàng” hiếm có với 3 vòng: 88-59-103 (cm). Cũng chính điều đó đã giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân bốc lửa nhất làng giải trí Việt. Hiện tại, Khánh My đã dần rút lui các hoạt động giải trí mà tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp thường xuyên khoe những hình ảnh gợi cảm ở đời thường với đồ tập và nhận được nhiều lời khen ngợi với sự trẻ trung dù đã bước sang tuổi 30.

Hình ảnh Khánh My khoe vóc dáng với bộ đồ tập màu tím trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân người đẹp đã đăng video clip khoe dáng trong bộ đồ tập gym màu tím sau thời gian chăm chỉ “độ” body ở nhà. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho hình thể “chuẩn từng cen-ti-mét” của Khánh My. Tuy nhiên, vì mặc đồ tập màu sáng lại bó sát khiến cho chiếc quần bó chẽn ở điểm nhạy cảm, nhất là khi cô di chuyển.

Sở hữu rất nhiều bộ đồ tập nhưng cũng không ít lần Khánh My gặp sự cố với món thời trang khá nhạy cảm này. Thậm chí, Khánh My từng gặp những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí bị “ném đá” vì chọn đồ tập gym. Chuyện mặc đồ tập bó chẽn lộ vùng cấm địa hay mặc đồ mỏng lộ nội y, đồ tập tiệp màu da gây hiểu nhầm… là “chuyện thường ở huyện” mà Khánh My từng trải qua.

Khánh My từng nhiều lần gây tranh cãi với đồ tập.

Như cách đây không lâu, Khánh My từng diện bộ đồ tập màu hồng trông vô cùng trẻ trung và bắt mắt. Nhưng với động tác đẩy tạ, vòng 3 của cô lộ rõ ở góc chụp gần. Điều đáng chú ý là chiếc quần tập bó sát với phần đường may trông khá độc đáo, khiến nhiều người liên tưởng trông như hình món đồ nội y. Hay những món đồ tiệp màu da khiến người nhìn rất dễ hiểu nhầm nếu nhìn lướt qua.

Trước đây, Khánh My từng bị chê là kém sang khi mặc đồ tập bó chẽn, lộ vùng nhạy cảm khá kém duyên.

Khá thẳng thắn, Khánh My từng chia sẻ khi gặp các sự cố liên quan đến đồ tập: “Vì quần tập bó sát dễ gặp tai nạn, tôi nghĩ tất cả những bạn nữ ít nhất đều gặp một lần trong đời. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ biện pháp để không mắc lỗi, không mặc quần quá ôm, mặc đúng size”.

Quần tập thường có tác dụng giúp chị em khoe vòng 3 hiệu quả nhưng bên cạnh đó, nó cũng mang lại không ít "rủi ro" vì dễ để lộ vùng nhạy cảm.

Khánh My từng chia sẻ, bản thân cô rất mê đồ tập: “Nếu mọi người có theo dõi Facebook của tôi cũng thấy, vì tôi thích tôi sẽ mua, mỗi lần mua 10 bộ, 20 bộ. Bây giờ nếu nói về số lượng chắc cũng cả ngàn bộ”. Trong bộ sưu tập đồ tập của Khánh My khá đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và thương hiệu. Nhưng cô thường chọn đồ tập theo tiêu chí: Thoải mái; Chất liệu đẹp, co giãn tốt và thứ 3 phải phù hợp cơ thể.

Những bộ đồ tập được coi là táo bạo, phá cách của "phú bà" Khánh My.

Mặc đồ tập đẹp chưa bao giờ là điều dễ dàng kể cả với các tín đồ tập gym, yoga...

Nguồn: http://danviet.vn/loat-quan-tap-bat-mat-cua-nguoi-mau-khanh-my-502021891102419.htmNguồn: http://danviet.vn/loat-quan-tap-bat-mat-cua-nguoi-mau-khanh-my-502021891102419.htm