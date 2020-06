Kỳ Duyên mặc chiếc áo in hình khỏa thân: Sự thật bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 19:40 PM (GMT+7)

Kỳ Duyên gây chú ý vì hình in trên áo, Minh Triệu cũng sở hữu 1 chiếc tương tự nhưng khác màu.

Kỳ Duyên gây chú ý với chiếc áo len họa tiết ấn tượng.

Kỳ Duyên cùng với hội bạn thân đang có thời gian thăm thú tại Đà Lạt. Người đẹp gốc Nam Định mặc trang phục ấm áp giữa tiết trời lạnh của Đà Lạt. Tuy nhiên, chiếc áo len cô mặc thu hút người nhìn bởi họa tiết hình người khỏa thân được in ngay vị trí trước ngực.

Họa tiết trên áo của Kỳ Duyên là hình ảnh cô gái khỏa thân. Hình ảnh tái hiện vẻ đẹp của người phụ nữ qua nghệ thuật hội họa. Với các nước phương Tây, hình ảnh của những cô gái không mảnh vải che thân khoe vẻ đẹp phồn thực được rất nhiều họa sĩ khai thác qua góc nhìn riêng của họ. Để lan tỏa thông điệp của vẻ đẹp hội họa, chạm tới trái tim người cảm nhận thay vì tuyên truyền "hình ảnh đồi trụy", nhiều nhà mốt trên thế giới đã mượn hình ảnh đó để in lên những mẫu áo của họ một cách hài hòa.

Không chỉ Kỳ Duyên, mẫu áo cô mặc còn bắt cặp với siêu mẫu Minh Triệu trong áo len đỏ. Hình ảnh được in trên áo của 2 mỹ nhân thu hút mọi ánh nhìn đối diện.

Nghệ thuật hội họa với tranh khỏa thân của những cô gái được các họa sĩ tái hiện chân thực và quyến rũ.

Không có tiêu chuẩn rõ ràng về vẻ đẹp của người phụ nữ mà vẻ đẹp được thể hiện ở sự tự tin của mỗi người, trong hình hài dù béo hay gày... là thông điệp của những người họa sĩ muốn gửi gắm tới mọi người.

Minh Triệu và Kỳ Duyên thường xuyên lên đồ tông xuyệt tông, thể hiện "chủ quyền" rõ ràng với người hâm mộ. Đôi bạn thân mặc đẹp, sành điệu khó ai vượt mặt trong showbiz chính là 2 chân dài này.

Miley Cyrus bán áo in hình khỏa thân của chính mình và nhận được sự ủng hộ lớn. Bởi ngay sau khi hình ảnh chiếc áo demo được tung ra, nữ ca sĩ đã có đường lối truyền thông đúng thời điểm khi nêu ra ý nghĩa nhân văn của hành động này.

Đây là sự kết hợp của Miley Cyrus cùng thương hiệu Marc Jacobs. Chiếc áo có giá bán 4 triệu đồng nhằm gây quỹ cho chiến dịch từ thiện quốc tế mang tên Protect the Skin You're In, quyên góp tiền cho tổ chức ung thư da của đại học New York.

Những nhà mốt lớn trên thế giới nhiều lần lao đao vì bị các tín đồ thời trang quay lưng, tẩy chay khi sử dụng họa tiết liên quan tới tôn giáo, sắc tộc... Trong đó, Gucci hay Burberry... đều "dính đòn" vì sự tìm hiểu chưa sâu, khiến các sản phẩm mới ra không người mua.

Thời trang là luôn luôn làm mới và tạo ấn tượng với người tiêu dùng qua các mùa, các năm. Chính áp lực luôn luôn thay đổi này khiến các nhà sáng tạo đứng sau vấp phải nhiều sai lầm đáng tiếc. Một câu chuyện điển hình của thương hiệu Gucci 2020 chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho chính nhãn hàng này và nhiều thương hiệu khác.

Cụ thể, Gucci đã tạo nên luồng tranh cãi gay gắt với mẫu váy thêu hình tử cung trong show diễn Cruise 2020. Nhiều người nhận xét trang phục của nhà mốt Italy phản cảm vì phơi bày cơ thể người phụ nữ một cách lộ liễu. Hãng giải thích lý do đưa hình ảnh nhạy cảm lên trang phục: "Khẩu hiệu 'My body, my choice', tức là hình ảnh tử cung không chỉ là chi tiết trang trí, mà còn là văn hoá, lịch sử, công cụ đấu tranh".

Hình thêu gây tranh cãi của Gucci.

Burberry cũng từng tạo nên luồng tranh cãi với sản phẩm nhạy cảm đính dây thòng lọng quanh cổ. Chiếc áo của nhà mốt Anh bị công chúng cho rằng đang ám chỉ đến những người tự tử. Sau khi nhận nhiều chỉ trích, hãng cũng lên tiếng xin lỗi và loại bỏ thiết kế ra khỏi bộ sưu tập.

