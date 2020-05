Khánh My thay liên tục 3 bộ áo tắm bé xíu để khoe vòng 3 sắp đạt 100cm

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 19:45 PM (GMT+7)

Vì vốn dĩ, đồ bơi dây mảnh là món đồ thời trang yêu thích của Khánh My sau những bộ đồ tập Gym.

Khánh My khoe body ấn tượng trong những bộ bikini 2 mảnh.

Mới đây, Khánh My có đăng tải trên Instagram cá nhân một số bức hình diện bikini vô cùng bắt mắt, khiến người xem phải trầm trồ. Cụ thể, hưởng ứng phong trào chào đón hè sang và đã xóa lệnh giãn cách sau đại dịch Covid-19, Khánh My đã “bung lụa” với gu thời trang gợi cảm vốn có. Người đẹp đã mặc không chỉ 1 bộ mà tới tận 3 bộ đồ bơi 1 mảnh dạng dây mảnh nhỏ xíu lộ tới 90% cơ thể.

Đầu tiên, người đẹp sinh năm 1991 diện thiết kế áo tắm 2 dây mang họa tiết đặc trưng của thương hiệu Versace. Được biết, bộ áo tắm này có giá khoảng 600 đô-la (13 triệu đồng). Nhưng điểm đáng chú ý là thiết kế buộc dây cao tới hông giúp tôn lên đường cong của người đẹp, đặc biệt là vòng 3 gần 1 mét. Khánh My cũng tự hào khoe: “Cố gắng cho vòng 3 bằng 100 cm nào”.

Người đẹp đã thay bộ bikini 2 mảnh nõn chuối, khoe hình thể đặc biệt là vòng 3 ấn tượng.

Trong cùng một khung cảnh, ngoài bộ đồ bơi của Versace nói trên thì Khánh My còn tiếp tục thay 2 bộ đồ bơi khác với kiểu dáng táo bạo không kém. Vì vốn dĩ, đồ bơi dây mảnh là món đồ thời trang yêu thích của Khánh My sau những bộ đồ tập Gym. Vì sở thích diện bikini và đăng lên trang cá nhân khoe hình thể, Khánh My cũng từng chịu nhiều chỉ trích từ cư dân mạng vì tạo dáng gợi cảm quá đà.

Khánh My ngoài đam mê đồ tập Gym thì cô cũng rất "nghiện" đồ bơi thiết kế 2 mảnh sexy.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hiếm có mỹ nhân nào sở hữu body chuẩn như người đẹp này. Bởi đây là kết quả của quá trình tập Gym chăm chỉ. Khánh My tự nhận mình là người đam mê thể thao và có xu hướng "nghiện" gym: "Gym không chỉ mang lại cho tôi sức khỏe, sự bền bỉ của cơ bắp mà còn giúp tôi có vóc dáng dễ nhìn trong mắt mọi người. Tôi gần như nghiện Gym." Hiện tại cô đang sở hữu số đo mới nhất 85-59-94 (cm). Thời gian tới, Khánh My đặt mục tiêu giảm eo xuống 57cm, còn vòng 3 lên 98cm.

Tự tin với body nóng bỏng nên người đẹp không ngại khoe chúng bằng những thiết kế bắt mắt, kiệm vải.

Người đẹp đặc biệt yêu thích squat vì không chỉ giúp eo thon, vòng 3 đầy đặn mà còn có thể tập ở bất kỳ đâu, phòng gym hay ở nhà đều được. Mỗi buổi tập, Khánh My tập squat ít nhất 120 cái, tính ra có tuần tập cả nghìn cái. Cô duy trì đều đặn tập gym 7 buổi/ tuần nếu không bận, hoặc 5-6 buổi/ tuần nếu bận. Bên cạnh tập gym, Khánh My còn dành thời gian tập thêm yoga để thư giãn tinh thần, đồng thời giúp giảm mỡ eo hiệu quả.

Bên cạnh tập luyện chăm chỉ, Khánh My áp dụng chế độ ăn uống khoa học để cải thiện dáng vóc. Thay vì ăn 3 bữa/ ngày, cô chia nhỏ thành 4-5 bữa/ ngày, bổ sung nhiều trái cây và nước ép hoa quả. Người đẹp cho rằng, việc này giúp cơ thể giảm bớt cảm giác đói, thèm ăn, nhờ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Để mặc bikini đẹp, Khánh My chăm chỉ tập Gym, đặc biệt là các động tác squat.

Vào buổi sáng, Khánh My thường ăn cháo trắng hoặc phở, sau đó là yaourt. Còn bữa trưa và tối, cô ăn chủ yếu là các loại salad, canh rau thịt bò hoặc thịt gà, cá… hạn chế thịt lợn vì hàm lượng mỡ nhiều. Ngoài ra, Khánh My lưu ý bổ sung nhiều nước cho cơ thể, trung bình 2,5 lít mỗi ngày, giúp thanh lọc, thải độc hiệu quả. Cô cũng uống thêm bột whey protein thực vật để tăng cơ nhanh mà không cần ăn quá nhiều.

Cô đặc chỉ tiêu số đo vòng 3 đạt 100 cm trong thời gian tới .

Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-thay-lien-tuc-3-bo-ao-tam-be-xiu-de-khoe-vong-3-sap-dat-100cm-5020201...Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-thay-lien-tuc-3-bo-ao-tam-be-xiu-de-khoe-vong-3-sap-dat-100cm-502020155194618107.htm