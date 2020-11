Hoa hậu Mỹ trong 2 năm liên tiếp đều là người gốc Phi

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 10:21 AM (GMT+7)

Trong ảnh là Hoa hậu Mỹ -2019 Cheslie Chryst đang trao vương miện cho thí sinh Asya Branch, 22 tuổi, đại diện tiểu bang Mississippi, người vừa được bình chọn là tân Hoa hậu - 2020, khiến lần đầu tiên danh hiệu Hoa hậu Mỹ trong 2 năm liên tiếp đều là những người đẹp gốc Phi.

Sự kiện chưa từng có diễn ra vào buổi tối ngày 9/11 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Mỹ lần thứ 69 tổ chức tại Hội trường lớn ở khu dinh thự Graceland thuộc thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Tân hoa hậu Mỹ A. Branch là sinh viên năm cuối Khoa Báo chí truyền hình của Trường đại học Mississippi.

Dạo năm 2018, A. Branch là thí sinh da màu đầu tiên được bình chọn là Hoa hậu Mississippi, rồi được tái bình chọn danh hiệu này trong năm 2020. Người đẹp A. Branch sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020, dự kiến được tổ chức trong quý I của năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Còn thí sinh C. Chryst đại diện tiểu bang North Carolina hành nghề dẫn chương trình truyền hình (MC), là người da màu đầu tiên đoạt danh hiệu Hoa hậu Mỹ; đồng thời C. Chryst cũng là thí sinh cao niên nhất được trao vương miện trong lịch sử gần 7 thập niên tồn tại các cuộc thi hoa hậu ở Mỹ, do đã hơn 28 tuổi khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mỹ - 2019.

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/do-day/Hoa-hau-My-trong-2-nam-lien-tiep-deu-la-nguoi-goc-Phi-619930/