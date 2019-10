Giới trẻ mặc nội y, váy xẻ lộ da thịt trên phố Tràng Tiền gây chú ý

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 20:07 PM (GMT+7)

“The Best Street Style” là hoạt động bên lề thuộc khuôn khổ sự kiện Tuẫn lễ thời trang nhận được sự quan tâm lớn, diễn ra tại phố Tràng Tiền - Hà Nội.

Các tín đồ thời trang, không phân biệt tuổi tác, giới tính đều tụ hội tại phố Tràng Tiền - Hà Nội để tham gia Tuần lễ thời trang Thu Đông 2019. Đặc biệt sự xuất hiện của dàn thí sinh đến từ Vietnam’s Next Top Model với trang phục vô cùng độc lạ đã “hâm nóng” bầu không khí thủ đô trong ngày thứ hai của sự kiện.

Giữa tiết trời lạnh mưa của Hà Nội, tín đồ thời trang vẫn bất chấp lên đồ gợi cảm. Mặc nội y sexy cùng set đồ màu vàng nổi bật. Dù thời tiết không ủng hộ nhưng các tín đồ thời trang vẫn bất chấp để có phong cách thu hút, nổi bật trên phố.

Thí sinh Next Top Việt với tên Phạm Thoại mặc chiếc áo cắt xẻ tứ tung được làm từ rất nhiều chiếc thắt lưng bao bọc lấy thân trên, khoe da thịt. Anh lên đồ với màn hóa thân thành một cô gái với phong cách có chút cổ trang. Thí sinh được coi là tiềm năng nhất của Next Top Việt năm nay luôn biết cách gây chú ý với những trang phục độc dị.

Không chỉ khoe da thịt phô mà cặp đôi còn đầu tư mạnh tay về trang điểm như đi chơi halloween sớm. Nhiều bình luận còn vui vẻ tranh cãi về diện mạo này của các thí sính có khiến các mẫu nhí sợ hãi. Bởi tham gia chụp hình street style còn có sự góp mặt của rất nhiều mẫu nhí.

Ngoài những thí sinh mặc độc dị thì 1 số bạn trẻ khác được khen ngợi vì cách chọn đồ hợp lý, vừa vặn không quá lố. Màu sắc phối trên cơ thể cũng không quá diêm dúa hay lòe loẹt.

Bộ trang phục mang sắc thái huyền bí, sang trọng của Hương Ly - “bản sao Nguyễn Hợp” chưa thực sự độc đáo.

The Best Street Style Thu Đông 2019 bùng nổ phong cách của dàn mẫu Next Top, hứa hẹn một Tuần lễ thời trang bùng nổ với ngày càng nhiều sự sáng tạo nổi bật đến từ các bạn trẻ. Có thể thấy rằng, sức nóng của sự kiện sẽ còn tiếp tục lan toả trong những ngày diễn ra hoạt động còn lại.

Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28 - 31/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài sự tham gia của các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước thì sự kiện bên lề với street style của giới trẻ đang là yếu tố tạo nên sức hút mạnh nhất cho các mùa.

Nhìn tổng thể, sắc màu nổi bật đang chiếm vị thế hơn khi được số đông các bạn trẻ lăng xê với street style. Ngay cả vị giám khảo chấm street style là stylist Phạm Thái Khang cũng lăng xê nhiệt tình những gam màu nổi bật. Chính điều này đã khiến phố Tràng Tiền trở nên sôi động và thu hút hơn người đi đường trong những ngày mưa lạnh.