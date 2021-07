Diễm My 9X gây bất ngờ khi thay đổi gu mặc

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 03:38 AM (GMT+7)

Diễm My 9x chẳng những gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp mà còn thu hút với gu thời trang táo bạo.

Diễm My 9x gây chú ý với sự thay đổi ngoạn mục trong phong cách thời trang.

Hình ảnh mới được người đẹp đăng tải cho thấy quyết định phối đồ táo bạo.

Vũ Phạm Diễm My sinh năm 1990 vẫn được biết đến với nghệ danh Diễm My 9x. Bên cạnh bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất, người ta còn thấy Diễm My 9x có những thay đổi về hình ảnh với cách ăn vận có gu. Chẳng những diện đồ phong cách hơn, Diễm My 9x còn thử thách mình với những bộ trang phục táo bạo, dần bước khỏi vùng an toàn để làm mới.

Người ta thấy sự thay đổi trong phong cách thời trang quá khứ, hiện tại của Diễm My 9x.

Từng bị nhận xét kém thời trang

Diễm My 9x nhiều lần bị nhận xét là người đẹp mặc xấu vì những bộ trang phục có phần sến súa. Trang phục của Diễm My 9x có phần bị thừa chi tiết khiến tổng thể trang phục bị rườm rà. Những bộ đồ cô chọn chưa thực sự tôn được vóc dáng.

Thậm chí, người đẹp còn gặp sự cố thiếu chỉn chu như lộ miếng độn ngực vì kiểu đồ xuyên thấu. Người đẹp cũng chưa tìm được hình ảnh phù hợp với bản thân nên vẫn lặp lại các lỗi trang phục.

Trước khi ăn vận phong cách như hiện tại, Diễm My 9x từng bị chê mặc xấu.

Mặc trang phục xuyên thấu, Diễm My 9x để lộ miếng độn ngực chưa khéo léo.

Có vóc dáng đẹp nhưng Diễm My 9x chưa thực sự chọn được trang phục tôn dáng.

Xuất hiện tại một sự kiện, cô chọn mặc váy đuôi cá xuyên thấu với phần thân đính lông.

Những bông hoa hồng đính trên váy bị nhận xét là rườm ra, thiếu tinh tế.

"Lột xác" với hình ảnh thời thượng

Hiện tại, Diễm My 9x đã có thay đổi ấn tượng, không còn những bộ trang phục thiếu tiết chế trong thiết kế. Các item được cô lựa chọn được tạo điểm nhấn bằng đường cut-out. Đây được xem là các sáng tạo phục trang tinh giản nhưng mang lại hiệu quả thẩm mỹ.

Thay vì mặc những bộ đồ đính hoa hay màu sắc sặc sỡ Diễm My 9x chọn đồ trơn, ít họa tiết với những gam màu nhã nhặn mang đến vẻ ngoài thanh lịch.

Hiện tại, Diễm My 9x được đánh giá là một trong những mỹ nhân diện đẹp của Vbiz.

Người đẹp táo bạo với thiết kế monokini cắt xẻ tôn tối đa lợi thế vóc dáng.

Diễm My 9x kết hợp bodysuit khoét hông cao với blazer mang đến kết hợp mới lạ.

Dễ thấy, người đẹp ưa mặc những thiết kế có dáng cut-out, xuyên thấu như thế này.

Theo đuổi hình ảnh gợi cảm nhưng Diễm My 9x nhận được nhiều nhận xét tích cực hơn trước.

