Diễm My 9X chuộng áo tắm xẻ sâu hun hút ít ai dám thử

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 03:01 AM (GMT+7)

Diễm My đã mạnh dạn vượt qua vũng an toàn để có những bứt phá trong thời trang.

Diễm My 9X ngày càng thành công trong việc khẳng định phong cách thời trang cá nhân.

Vũ Phạm Diễm My (sinh năm 1990) vẫn được biết đến với nghệ danh Diễm My 9X. Bên cạnh sự thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất, người ta còn thấy Diễm My 9X có những thay đổi về nhan sắc lẫn gu ăn mặc.

Phải nói rằng, dù sở hữu một hình thể đẹp nhưng trước đây Diễm My 9X vẫn chưa biết cách phát huy lợi thế, cụ thể là cô thường xuyên chọn những bộ váy an toàn, có thiết kế rườm rà, kém sang. Đó cũng chính là lý do rất nhiều lần cô bị liệt kê vào danh sách sao mặc xấu.

Không còn bị gọi tên ở top sao mặc xấu như ngày nào, Diễm My của hôm nay đã xuất sắc mỗi lần "lên đồ".

Nhưng hiện tại, ở tuổi 31 Diễm My đã có bước đột phá đáng kể, thể hiện được gu thời trang cá nhân. Khán giả dễ thấy, chẳng những diện đồ phong cách hơn, Diễm My 9X còn làm mới mình với những bộ trang phục táo bạo, bắt mắt hơn. Nếu như trước đây những thiết kế cắt xẻ mạnh tay hay những item đồ tắm có dáng cut-out, xuyên thấu rất hiếm khi Diễm My 9X dám thử. Thì nay đó là những món đồ thường xuyên được cô nàng yêu thích.

Hình ảnh mới nhất mà Diễm My chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người khen nức nở.

Mới đây, sau thời gian ở nhà vì ảnh hưởng cuả dịch Covid-19, Diễm My 9X đã tranh thủ “lên đồ”, tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Cô diện bộ áo tắm liền thân, có phần kéo khoá sâu khoe vòng một hững hờ. Và đây không phải lần đầu cô nàng khiến người nhìn trầm trồ khi khoe body trong những thiết kế cắt xẻ tôn tối đa lợi thế vóc dáng.

Người đẹp táo bạo với thiết kế monokini cắt xẻ hiểm hóc khoe vóc dáng nuột nà dù đã bước qua tuổi "băm".

Có vẻ như cô nàng rất yêu thích những chiếc áo tắm có phần cut-out lạ lẫm, độc đáo như thế này.

Những thiết kế áo tắm mang đầy tính thách thức, không phải người đẹp nào cũng dám diện nằm trong BST của Diễm My.

Thậm chí, cô còn sắm hẳn những thiết kế giống nhau chỉ khác màu sắc.

Thân hình gợi cảm của Diễm My 9X khiến người đối diện khó có thể rời mắt khi cô mặc bikini.

Nguồn: http://danviet.vn/diem-my-9x-chuong-ao-tam-xe-sau-hun-hut-it-ai-dam-thu-50202126103157188.htmNguồn: http://danviet.vn/diem-my-9x-chuong-ao-tam-xe-sau-hun-hut-it-ai-dam-thu-50202126103157188.htm