Chân dung cô gái quê Phú Thọ mới đăng quang hoa khôi

Người đẹp Trịnh Thị Hương sinh năm 1995, quê tại Phú Thọ. Sở hữu số đo 3 vòng 80-62-89, người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình duyên dáng.

Tốt nghiệp hệ Cao đẳng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Trịnh Thị Hương quyết định không đi đúng chuyên ngành mà rẽ hướng sang hoạt động nghệ thuật. Cô nàng bắt đầu hành trình trở thành người mẫu, diễn viên tự do từ năm 2017, thu hút lượng lớn người hâm mộ trên mạng xã hội.

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Trịnh Thị Hương còn gây chú ý bởi gu thời trang đa dạng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, dạo phố với nhiều phong cách khác nhau.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2024, người đẹp Phú Thọ cho biết: “Từ một người hoạt động nghệ thuật tự do, mình muốn thoát khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân một cách toàn diện. Đồng thời, mình coi đây là cơ hội để va chạm, học hỏi từ các thí sinh cũng như ban giám khảo, từ đó tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai”.

Trịnh Thị Hương cũng không giấu nổi niềm bất ngờ và xúc động khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất ở cuộc thi. 9x chia sẻ: “Trong thời gian tham gia cuộc thi, mình đã tập trung cao độ và cố gắng hết mình. Mình từng nghĩ dù kết quả ra sao thì vẫn sẽ vui vì đã nỗ lực hết sức. Ngôi vị Hoa khôi Hà Nội 2024 có thể coi là cột mốc ý nghĩa trong cuộc đời mà mình sẽ không thể nào quên”.

Sau khi đăng quang, người đẹp dự định phát triển mạnh hơn trên con đường người mẫu mà cô đang theo đuổi. Để làm được điều này, 9x Phú Thọ đã nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức từ lý thuyết đến thực hành. Ngoài ra, người đẹp cũng chủ động lắng nghe những góp ý của các tiền bối, chuyên gia trong ngành để hoàn thiện bản thân.

“Sinh ra từ gia đình thuần nông, mình không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật sớm như nhiều bạn đồng trang lứa khác. Dù vậy, với niềm đam mê và nỗ lực từng ngày, mình tin bản thân sẽ sớm có đủ bản lĩnh, kỹ năng để sải bước trên những sàn diễn chuyên nghiệp, giống như cách mình chinh phục ngôi vị cao nhất tại Miss & Mister Hà Nội 2024”, Trịnh Thị Hương khẳng định.

