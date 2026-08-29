Thứ Bảy, ngày 29/08/2026 10:00 AM (GMT+7)

Nghẹn lòng khoảnh khắc nhân viên cứu hộ Nepal ru ngủ 2 em bé sinh đôi

Giữa thảm họa lũ lụt, khoảnh khắc hai em bé song sinh được lính Nepal cứu thoát, ôm vào lòng ru ngủ khiến nhiều người xúc động.

Theo PV (Sức khỏe đời sống)

https://suckhoedoisong.vn/nghen-long-khoanh-khac-nhan-vien-cuu-ho-nepal-ru-ngu-2-em-be-sinh-doi-169260829012719817.htm - 29/08/2026 07:23 AM