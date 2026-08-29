Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Nghẹn lòng khoảnh khắc nhân viên cứu hộ Nepal ru ngủ 2 em bé sinh đôi

Theo PV (Sức khỏe đời sống)

https://suckhoedoisong.vn/nghen-long-khoanh-khac-nhan-vien-cuu-ho-nepal-ru-ngu-2-em-be-sinh-doi-169260829012719817.htm
https://suckhoedoisong.vn/nghen-long-khoanh-khac-nhan-vien-cuu-ho-nepal-ru-ngu-2-em-be-sinh-doi-169260829012719817.htm - 29/08/2026 07:23 AM
Lưu bài Bỏ lưu bài

Thứ Bảy, ngày 29/08/2026 10:00 AM (GMT+7)

Nghẹn lòng khoảnh khắc nhân viên cứu hộ Nepal ru ngủ 2 em bé sinh đôi
Sự kiện: Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc

Giữa thảm họa lũ lụt, khoảnh khắc hai em bé song sinh được lính Nepal cứu thoát, ôm vào lòng ru ngủ khiến nhiều người xúc động.

Theo PV (Sức khỏe đời sống)
https://suckhoedoisong.vn/nghen-long-khoanh-khac-nhan-vien-cuu-ho-nepal-ru-ngu-2-em-be-sinh-doi-169260829012719817.htm - 29/08/2026 07:23 AM