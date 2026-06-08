Thứ Hai, ngày 08/06/2026 06:21 AM (GMT+7)

Khoảnh khắc tài xế thoát khỏi xe ben trước khi tàu hỏa tông trúng

Dù barie đã hạ, tài xế xe ben vẫn cố lách qua lối ngang ở xã Thường Tín rồi mắc kẹt trên đường ray, kịp nhảy khỏi cabin trước khi tàu SE19 lao tới.

Theo Theo Huy Mạnh (vnexpress.net)

https://vnexpress.net/khoanh-khac-tai-xe-thoat-khoi-xe-ben-truoc-khi-tau-hoa-tong-trung-5083005.html - 08/06/2026 05:15 AM