Lương khởi điểm của tôi là 4,9 triệu/tháng, mức trung bình của sinh viên mới ra trường ngày đấy. Hồi đó có ai bảo IT là vua của mọi nghề thì chắc sẽ bị cười nhạo vì việc cực quá, còn sức đâu mà làm vua chúa. Đúng 8h sáng, tôi quẹt vân tay rồi bắt đầu gõ phím điên cuồng, nhiều khi việc gấp quá còn không dám đứng dậy đi vệ sinh. Tôi gõ máy đến to cả ngón tay. Câu cửa miệng của cả hội là “lụt rồi”, công việc lênh láng làm mãi không kịp. Những lúc bị “deadline dí” thì cứ xác định là sẽ ngồi làm thâu đêm. Sợ nhất là đến lúc ra mắt rồi mà sản phẩm vẫn chưa thấy đâu để mình test. Cũng may là đồng nghiệp nam cũng tốt bụng, hay nhường cho con gái chúng tôi được về trước. Là con gái mà tôi uống cà phê thay nước, mấy anh đàn ông thì suốt ngày hút thuốc lá. Đương nhiên, cũng có không ít kỷ niệm đẹp. Vì làm việc cho đối tác nước ngoài nên chúng tôi có lần được sang Nhật mấy tháng liền để làm, đánh dấu chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi. Đến giờ tôi vẫn giữ tấm vé máy bay và nhớ như in cảm giác khi tan làm lúc trời đã nhá nhem tối tại một đất nước xa lạ.