“Giá vàng SJC tăng cao nhưng chênh lệch lên đến gần 11 triệu đồng so với giá vàng thế giới và chênh lệch tới 8 triệu đồng so với các loại vàng 9999 khác. Thậm chí chưa bao giờ tôi thấy chênh lệch lớn như bây giờ. Vì vậy, khi giá vàng lên vượt mốc 62 triệu đồng/lượng thì tình hình mua bán vẫn hết sức trầm lắng, không có sự đột biến gì so với những ngày trước đó”, ông Trần Xuân Dũng – Trưởng phòng Kinh doanh khối vàng miếng của Phú Quý cho biết.

“Tôi nhớ năm 2020, khi vàng lên trên 60 triệu đồng/lượng, cửa hàng vàng đông như trảy hội, người bán vàng xếp hàng xuyên trưa đi bán vàng. Năm nay thì ngược lại, giá vàng bứt phá tăng sốc vào giữa tháng 11 và neo cả tháng trời ở mốc trên 60 triệu đồng/lượng, thậm chí có ngày lên trên 62 triệu đồng/lượng nhưng cửa hàng vàng vẫn vắng tanh”, bà Ngô Thị Hợi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội bày tỏ.