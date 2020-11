Burberry: Phong cách tinh túy của người Anh và con đường tìm lại ánh hào quang

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 11:18 AM (GMT+7)

Với những ai yêu thích Burberry chắc hẳn sẽ rất tò mò về lịch sử của nhà mốt này và ít ai còn nhớ Burberry đã từng suýt biến mất trong quá khứ.

Từ chiến hào trong chiến tranh đên sân bóng đá, Burberry, là một câu chuyện thời trang hấp dẫn của nước Anh. Giờ đây, với việc bổ nhiệm giám đốc sáng tạo Riccardo Tisci, Burberry đã đặt ra một hướng đi khác. Đây là lịch sử của thương hiệu lâu đời này và cách nó trở lại sau sự sụp đổ của thương hiệu vào những năm 1990.

Burberry có một di sản rất lâu đời với bộ sưu tập áo khoác trench đặc trưng có từ những năm 1800, Burberry đại diện cho phong cách tinh túy của Anh. Mặc dù gặp khó khăn trên con đường của mình vào khoảng cuối những năm 90, Burberry đã trở thành một trong những hãng thời trang sang trọng được công nhận tốt nhất trong ngành.

Thomas Burberry 21 tuổi khi ông thành lập thương hiệu mang tên của mình - ngay sau đó được đổi tên thành Burberry’s - vào năm 1856. Một người học nghề bán vải có thiên hướng đam mê về trang phục thể thao ngoài trời, ông trở nên nổi tiếng vào năm 1879 vì đã tạo ra gabardine, loại vải không thấm nước đầu tiên trên thế giới. Năm 1888, ông đã được cấp bằng sáng chế cho loại vải này, biến Burberry trở thành nơi bán duy nhất loại vải mới này. Thoáng khí, chịu thời tiết tốt, gabardine rất phù hợp để làm chất liệu cho áo trench coat và được ca ngợi là sự thay thế hoàn hảo cho cao su.

Sự hấp dẫn của gabardine nằm ở chức năng của nó. Năm 1910, phi công Claude Grahame-White nổi tiếng khi mặc áo được làm bằng chất liệu mới này để bay giữa London và Manchester trong thời gian kỷ lục. Các lực lượng vũ trang cũng lựa chọn những phẩm chất thực tế của gabardine, và Burberry, trở thành nhà cung cấp đồng phục cho binh lính Anh trong cả hai thế chiến.

Đó là một lịch sử mà Christopher Bailey, người được bổ nhiệm đứng đầu thương hiệu gần một thế kỷ sau đó, luôn tự hào. Câu chuyện được kể theo phong cách nghệ thuật trong bộ phim riêng về thương hiệu “The Tale of Thomas Burberry”, do Bailey khởi xướng.

Đến thập niên 1920, logo hiệp sĩ cưỡi ngựa Burberry, và họa tiết nova check màu đen, camel và đỏ đã trở thành biểu tượng của nhà mốt được công nhận và cả hai đều được đăng ký làm bộ nhận diện thương hiệu. Họa tiết nova check đã được giới thiệu như là một lớp lót cho áo trench coat và như vậy, ranh giới giữa thời trang và chức năng bắt đầu mờ đi. Vào những năm 1950, áo trench coat Burberry bén duyên với điện ảnh và được mặc bởi Audrey Hepburn, Marlene Deitrich và Humphrey Bogart. Họa tiết nova check là thứ đã làm cho áo khoác Burberry trở nên dễ nhận biết và đó là một đặc điểm thiết kế vẫn phù hợp với thời trang hiện đại.

Vào giữa những năm 1990, lợi nhuận của Burberry sụt giảm nghiêm trọng. Sau đó, vào năm 2002, nữ diễn viên người Anh Danniella Westbrook xuất hiện với trang phục mang họa tiết nova check từ đầu đến chân, đi cùng một em bé và xe đẩy. Trang phục của Westbrook, được nhiều người coi là thiết kế tồi tệ nhất trong lịch sử của Burberry. Đồng thời, thương hiệu được nhiều người hâm mộ bóng đá ủng hộ vào thời điểm này, những người đã sử dụng họa tiết nova check làm đồng phục, càng làm tổn hại đến vị trí độc quyền của thương hiệu với họa tiết nova check.

Những gì Thomas Burberry đã tạo ra đầu tiên như một dấu ấn của sự sang trọng và đổi mới giờ đây có ý nghĩa tiêu cực, và những trung tâm thương mại lớn của Anh như Harvey Nichols và Selfridges đã ngừng bán hoàn toàn Burberry. Harrods chỉ bán loại áo trench coats truyền thống nhất.

Thông thường, một thương hiệu khó có thể trở lại sau một khủng hoảng như thế này, nhưng Christopher Bailey đã vượt qua thử thách khi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo. Bailey lấy kinh nghiệm của mình tại Gucci và Donna Karan và bắt đầu hợp nhất nó với niềm đam mê công nghệ của mình theo một cách mới mẻ và sáng tạo - giống như cách tiếp cận tiên phong của Thomas Burberry với thiết kế. Năm 2009, Bailey đã mang show diễn thời trang của nhà mốt trở lại Tuần lễ thời trang London từ Milan và trong nhiều năm liền, ông đã làm việc với những người nổi tiếng đáng tin cậy để khôi phục danh tiếng của nhà mốt. Kate Moss, Naomi Campbell, Eddie Redmayne, Douglas booth, Cara Delevingne, James Corden và Agyness Deyn đều góp mặt trong các chiến dịch của Bailey.

Năm 2014, Angela Ahrendts rời vị trí CEO của nhà mốt để gia nhập Apple, và Bailey tiếp quản trong khi vẫn giữ vai trò là giám đốc sáng tạo. Đó là một động thái chưa từng có đã củng cố sự hợp nhất giữa thiết kế và công nghệ tại Burberry.

Phim, âm nhạc, một trang web thương mại điện tử mới và phát trực tiếp các chương trình catwalk đã mang lại thành công cho nhà mốt. Năm 2016, Bailey đã giảm số lượng show diễn thời trang mỗi năm từ bốn xuống còn hai, kết hợp các bộ sưu tập nam và nữ và cung cấp cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm ngay sau buổi trình diễn. Nhà mốt đã trở nên nhiều về trải nghiệm như đối với quần áo, và các không gian trưng bày mở cửa cho công chúng cũng như giới thượng lưu trong ngành, được thiết lập như các cuộc triển lãm cho tuần ngay sau các buổi trình diễn.

Vào tháng 9 năm 2017, Bailey đã ra mắt bộ sưu tập SS18 tại London’s Old Sessions House. Richard Silver của Old Sessions House cho biết: “Tôi thấy việc pha trộn những ảnh hưởng hiện đại với kiến trúc cổ điển là vô cùng truyền cảm hứng, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng buổi trình diễn và triển lãm ảnh của Burberry là một sự phù hợp tuyệt vời cho Old Sessions House. Chúng tôi tạo được tiếng vang vì cả Burberry và không gian ở đây đều có một di sản cần được tái tạo. Nền tảng của họ đã được đặt từ lâu nhưng chúng đã phát triển để trở nên phù hợp và thú vị trong xã hội ngày nay. "

Điều tương tự có thể được nói cho họa tiết nova check. Bailey đã đưa người mẫu xuống sàn diễn mùa xuân/hè và mùa thu/đông 2018 với các biến thể sâu của họa tiết này, nói với tạp chí Vogue ở hậu trường: “Tôi chưa bao giờ né tránh họa tiết nova check vì đó là một phần lịch sử của chúng tôi. ”.

Năm 2018, giám đốc sáng tạo mới của nhà mốt Riccardo Tisci - trước đây là giám đốc sáng tạo tại Givenchy – tiến hành thực hiện các thay đổi cho thương hiệu. Kể từ khi đảm nhận vai trò vào tháng 3 năm 2018, ông đã công bố một chiến lược mới: việc ra mắt sản phẩm mới sẽ diễn ra liên tục trong suốt cả năm, và một loạt các hợp tác đang được thực hiện. Lần đầu tiên ra mắt vào tháng 12 năm 2018 và là với Dame Vivienne Westwood. Tháng 8 năm 2018 chứng kiến ra mắt của logo và họa tiết thương hiệu mới, được thiết kế bởi giám đốc nghệ thuật và nhà thiết kế đồ họa Peter Saville, người đã thiết kế lại logo của Calvin Klein. Với những thay đổi như vậy, Burberry đã có nhiều thay đổi làm chúng ta ngạc nhiên và vẫn bước tiếp trên con đường chinh phục ngành thời trang thế giới.

Nguồn: http://danviet.vn/burberry-phong-cach-tinh-tuy-cua-nguoi-anh-va-con-duong-tim-lai-anh-hao-quang-...Nguồn: http://danviet.vn/burberry-phong-cach-tinh-tuy-cua-nguoi-anh-va-con-duong-tim-lai-anh-hao-quang-5020207811192477.htm