Vụ nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa: 6 học sinh bị khởi tố vẫn đi học

Ngày 7/1, trao đổi với báo chí, anh Lê Văn Thanh, ở xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bố của nữ sinh bị đánh hội đồng, cho biết, đến nay đã hơn 3 tháng kể từ khi xảy ra sự việc con gái anh bị đánh và gần 1 tháng kể từ khi cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, các nữ sinh bị khởi tố vẫn chưa bị xử lý về mặt pháp luật và đang đi học bình thường.

Anh Thanh cũng cho biết, căn cứ thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý vi phạm đối với học sinh, gia đình vừa có đơn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đề nghị chỉ đạo Trường THPT Nông Cống và Trường THPT Nông Cống 2 (nơi có học sinh tham gia đánh) đưa ra hướng xử lý đảm bảo tính khách quan, kịp thời và mang tính răn đe cho các trường hợp khác...

Nữ sinh bị đánh hội đồng

Liên quan đến việc này, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối với nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng bạn, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã họp hội đồng và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật. Hiện nay, nhà trường vẫn phải chờ kết quả từ phía cơ quan công an hoặc đề nghị từ phía cơ quan này thì mới có biện pháp xử lý tiếp theo.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 4/10/2024, một nữ sinh lớp 10A6, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) trong lúc đi học về thì thấy một nữ sinh lớp 10A5 đi sau mình nói chuyện, cười đùa với một bạn khác. Nữ sinh lớp 10A6 nghĩ rằng, bạn đang nói xấu mình nên dẫn đến cãi nhau. Đến chiều 5/10, lúc tan học, hai nữ sinh này tiếp tục cãi cọ, xích mích. Sau đó, bảo vệ nhà trường giải tán và học sinh ra về hết. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống những học sinh trên tiếp tục cãi vã dẫn tới đánh nhau.

Hậu quả là một nữ sinh lớp 11 (khi vào can nhóm bạn đánh nhau) đã bị "đánh hội đồng" và bị thương nặng, phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị. Ngày 9/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 nữ sinh về hành vi "cố ý gây thương tích".