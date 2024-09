Vụ khay cơm giáo viên mầm non chỉ có 2 miếng chả ở BR-VT: Người trong cuộc nói gì?

Ngày 15-9, bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động những hình ảnh về khay cơm và món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là của trường.

Song, bà Huệ cho rằng hình ảnh đã bị "bóp méo", bởi số lượng chả trong khay cơm thực tế nhiều hơn, ngoài ra còn có thêm món canh nữa. Tuy nhiên, hiệu trưởng trường lại không công khai được menu 5 ngày trong tuần vừa qua cho phóng viên, bởi theo bà phải có ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND huyện, ngoài ra thì chờ kết quả thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Châu Đức.

Khay đồ ăn chỉ có cơm, ít miếng chả lụa và canh, theo hiệu trưởng thì số chả thực tế nhiều hơn

Theo bà Huệ, do học sinh mới trở lại trường nên phía nhà trường đang nhờ các nhân viên bếp nấu giúp trong 1 tuần qua, kể từ ngày mai (16-9), nhà trường sẽ đặt các suất ăn ngoài cho giáo viên. Ngoài ra, số tiền 30.000 đồng/1 suất ăn là không đúng bởi có ngày sẽ ít hơn, sau mỗi buổi sẽ có người tổng hợp rồi chia ra mới biết chính xác bữa đó hết bao nhiêu tiền.

Khi được hỏi về việc đánh giá đồ ăn trong khay cơm của giáo viên thì bà Huệ nói nếu nhìn từ hình ảnh thì bản thân bà thấy "không thể ăn nổi".

Phần cơm gồm cơm, trứng và ít canh của giáo viên, nhân viên trường

Vậy nhưng, đó là những khay cơm mà rất nhiều giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Ánh Dương khẳng định với phóng viên là sự thật. Để chứng minh, các giáo viên đã cung cấp 5 phần cơm của 5 buổi trưa (từ thứ 2 đến thứ 6) của tuần vừa qua.

Theo đó, thứ 2 có cơm, canh và thịt kho dừa; thứ 3 có cơm, thịt kho củ, canh rau; thứ 4 có cơm, trứng và canh; thứ 5 là món cơm, chả và canh; thứ 6 có món cơm, thịt kho măng và canh… Nhìn vào hình ảnh những khay cơm mà giáo viên cung cấp thì thấy ngoài cơm ra chỉ lèo tèo được vài miếng thịt, những hộp canh lõng bõng nước và rau.

Nhiều giáo viên và nhân viên đã bật khóc khi nhắc đến những hình ảnh này, bởi theo họ không chỉ là tuần vừa qua mà suốt thời gian dài, họ phải ăn những khay cơm gần giống như vậy nhưng không dám đứng lên tố cáo.

Đây là một trong những khay cơm trong tuần qua của giáo viên, nhân viên

Theo các giáo viên, bà Huệ làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương từ năm 2021, sau đó nhà trường cũng nhiều lần thay đổi từ việc đăng ký suất ăn ngoài đến tự nấu. Nhưng từ khoảng tháng 9-2023 đến nay nhà trường tự tổ chức nấu ăn, theo đó mỗi giáo viên sẽ đóng 30.000 đồng/bữa. Vài tháng đầu, cơm còn tạm được bởi có đủ món chính, món rau và canh, nhưng càng về sau chất lượng càng giảm.

Thời điểm hè, các giáo viên cũng ăn những phần cơm đơn giản đến ngỡ ngàng, ngoài ra còn kèm theo canh

Được biết, trước đó tháng 11-2023, căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo đối với bà Huệ vi phạm quy chế của nhà trường, lợi dụng chức vụ, cắt bớt phần ăn của học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND huyện Châu Đức đã nghiêm khắc kiểm điểm bà Huệ.

Hiệu trưởng trường mầm non này cũng bị bà Kim (nhân viên nấu ăn của tường) tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, bà Kim đã bị sa thải. Bà Kim đã khởi kiện hiệu trưởng ra TAND huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định. Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Châu Đức đã buộc Trường Mầm non Ánh Dương phải nhận bà Kim trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng (gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày bà Kim không được làm việc; khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật) cùng đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 14-9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã có văn bản khẩn chỉ đạo Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Ánh Dương.

Trước đó, sáng cùng ngày, tài khoản mạng xã hội có tên T.X.T. đăng thông tin với nội dung phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương. Nhìn vào những hình ảnh được chia sẻ thì khay cơm chỉ có cơm và 2 miếng chả lụa, kèm ít nước mắm; một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng.

Thông tin này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận cho rằng mâm cơm quá ít đồ ăn, giá 30.000/suất ăn như vậy là không thế chấp nhận được và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra toàn diện ngôi trường này.

Mong được đối thoại riêng với Chủ tịch UBND huyện Mặc dù rất bức xúc nhưng các giáo viên, nhân viên ở đây không dám đứng lên tố cáo bởi lo sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình. Các giáo viên cho biết rất muốn có một buổi đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (nhưng không có Ban giám hiệu và một số cá nhân khác) để họ có thể mạnh dạn nói lên tất cả sự thật.

