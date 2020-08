TP.HCM: Thí sinh vội vã chạy vào điểm thi do đến sát giờ

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 09:10 AM (GMT+7)

7 giờ 30 bắt đầu phát đề thi cho thí sinh nhưng 7 giờ 20 tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp có một số thí sinh mới tới.

Sáng 9-8, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bước vào môn thi đầu tiên là môn Văn trong khoảng thời gian 120 phút. Giờ phát đề thi cho thí sinh là 7 giờ 30, giờ bắt đầu làm bài là 7 giờ 35.

Tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp có 822 thí sinh dự thi với 22 phòng thi. Từ 6 giờ sáng nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Nhiều em vừa ăn sáng, vừa tranh thủ ôn bài.

7 giờ, hầu như tất cả các thí sinh đều lên phòng thi. Sau khi được giám thị kiểm tra giấy tờ, các em vào phòng theo số báo danh đã ghi sẵn trên bàn. Mỗi em được phát một tờ giấy thi và giấy nháp.

Điều đáng nói đến 7 giờ 10, vẫn có 2 thí sinh mới chạy tới điểm thi. Thậm chí, đến 7 giờ 20 có 3 thí sinh khác mới chạy xe tới. Các em chạy thẳng vào cổng, do hốt hoảng nên quên dừng xe đo thân nhiệt, bị các giáo viên làm nhiệm vụ nhắc nhở.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, năm nay do thực hiện công tác phòng dịch COVID-19 nên các điểm thi không tổ chức khai mạc, không tập trung thí sinh dưới sân.

Thí sinh nên có mặt trước giờ làm bài 30 phút, tức 7 giờ (đối với buổi thi sáng) và 13 giờ 50 (đối với buổi thi chiều) tại điểm thi. Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 30 (buổi sáng).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn TP có 115 điểm thi với 3.164 phòng thi. Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi là 74.718 thí sinh, trong đó có 69.131 thí sinh giáo dục THPT và 5.587 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Lực lượng in sao đề thi gồm 72 người, trong đó vòng 1 gồm 60 nhân sự (có 1 cán bộ Công an TP giám sát), vòng 2 gồm 3 nhân sự thực hiện nhiệm vụ giám sát, vòng 3 gồm 2 nhân sự là cán bộ Công an TP. Tất cả đều được thực hiện kê khai y tế và xét nghiệm Covid-19, đảm bảo không thuộc diện F0-F4.

