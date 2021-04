Sở GD-ĐT lên tiếng vụ hai thiếu niên bị đấm, đá tại trường

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021 10:01 AM (GMT+7)

“Sở sẽ có kế hoạch làm việc với trường nhưng phải chờ báo cáo chi tiết từ phòng GD&ĐT quận. Hiện phòng GD&ĐT quân 10 đang làm việc với trường”.

Cập nhật:

Trao đổi với PLO lúc 9 giờ sáng ngày 2-4, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: "Sở GD-ĐT đã yêu cầu trường và phòng báo cáo nhanh. Sau khi nắm sơ bộ vụ việc, đã đề nghị UBND quận 10 khẩn trương làm rõ và xử lý vụ việc, yêu cầu phòng và trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường".

------------

Tối 1-4, cộng đồng mạng xã hội dậy sóng với clip ghi lại cảnh hai nam sinh bị đánh dã man.

Clip ghi lại cảnh 2 thiếu niên liên tục bị đấm, đá, tát vào mặt xảy ra tại phòng giám thị. Sự việc được xác minh xảy ra tại trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10.

Bảo vệ dân phố đánh nam sinh. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PLO vào sáng 2-4, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Sở cũng đã nắm được thông tin. Hiện phòng GD&ĐT quận 10 đang làm báo cáo nhanh về vụ việc gửi về Sở. Sở đang chờ báo cáo chi tiết về sự việc để báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ông Trọng cho biết thêm, vụ việc này xảy ra trong trường nhưng liên quan với an ninh phía địa phương và thanh niên bên ngoài chứ không phải là học sinh của trường.

“Sở sẽ có kế hoạch làm việc với trường nhưng phải chờ báo cáo chi tiết từ phòng GD&ĐT quận. Hiện phòng GD&ĐT quân 10 đang làm việc với trường”.

Trước đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo trường THCS Ngô Văn Tố xác nhận vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 15 phút tối 31-3. Người đánh 2 thiếu niên là bảo vệ khu phố 12, phường 14, quận 10 chứ không phải người của trường.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên ban giám hiệu trường không có mặt ở đó. Lúc ấy, người của trường có 2 bảo vệ, 3 nhân viên được phân công tăng cường trực trường.

Theo lãnh đạo trường, trong thời gian gần đây, trường liên tục bị mất đồ. Do đó, lãnh đạo trường đã phân công thêm 3 nhân viên hỗ trợ cho 2 bảo vệ để trưc đêm tại trường đồng thời báo công an khu vực can thiệp. Tối 31-3, phát hiện có người leo rào vào trường, bảo vệ đã tri hô sau đó bắt 2 thiếu niên.

Được biết trường THCS Ngô Văn Tố, quận 10 là trường THCS nổi tiếng ở quận 10, có cơ chế tuyển sinhvào lớp 6 riêng.

Liên quan sự việc, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM) cho biết đã nắm thông tin sự việc và sẽ vào cuộc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hai nam sinh.

Trong sáng nay, 2-4, dự kiến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM sẽ làm việc với cơ quan chức năng và trường Nguyễn Văn Tố, phụ huynh của hai em để làm rõ về vụ việc.

Theo LS Ngọc Nữ, nếu hai em học sinh dưới 16 tuổi thì theo Luật trẻ em, nếu thương tật dưới 11% thì người đánh các em cũng vẫn bị khởi tố hình sự. LS Ngọc Nữ cũng đề nghị xem xét hành vi vô cảm, không can ngăn sự việc xảy ra của những người đứng xem xung quanh. LS Ngọc Nữ bày tỏ bức xúc khi xem sự việc và cho rằng hành vi đánh trẻ em là động cơ đê hèn, không có ý nghĩa giáo dục, cần xử lý nghiêm.

Nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/so-gddt-len-tieng-vu-hai-thieu-nien-bi-dam-da-tai-truong-976306.h...Nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/so-gddt-len-tieng-vu-hai-thieu-nien-bi-dam-da-tai-truong-976306.html