Sẽ giảm độ khó đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 09:00 AM (GMT+7)

Đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay sẽ giảm độ khó so với đề thi THPT quốc gia những năm trước.

Ngày 8-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Thái Nguyên.

Làm việc tại điểm thi trường THPT Bình Yên (huyện Định Hóa), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ động viên các học sinh tập trung ôn tập tốt nhưng không để tâm lý quá căng thẳng.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh do thay đổi mục tiêu và để phù hợp với điều kiện học tập do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ giảm độ khó so với đề thi THPT quốc gia những năm trước. Dù vậy, đề vẫn có độ phân hoá phù hợp để đảm bảo phân loại được học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: P.H

Được biết, Định Hóa là huyện miền núi thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị địa phương này có phương án hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh, đặc biệt trong trường hợp có mưa lũ xảy ra.

Đồng thời, các trường cần tập trung ôn tập hiệu quả cho học sinh, trong đó quan tâm các học sinh có học lực kém hơn, để động viên, hỗ trợ các em vượt qua kỳ thi, với nguyên tắc “không để học sinh nào bị sót phía sau”.

Một điểm đáng chú ý khác, kỳ thi năm 2020 có mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT nhưng thực tế rất nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị BCĐ thi cấp tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng không quên lưu ý trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, BCĐ thi tỉnh Thái Nguyên cần có phương án kỹ lưỡng để đảm bảo y tế, trong đó có xử lý các tình huống phát sinh.

