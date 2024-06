Nữ sinh duy nhất đạt 9,5 điểm Văn thi lớp 10 của TP HCM

Nhận kết quả cách đây ba ngày, Bảo Nhi vẫn chưa hết xúc động. "So sánh với đáp án thì em dự tính mình làm khá tốt môn Văn, nhưng không nghĩ đạt điểm cao nhất thành phố", Nhi nói.

Trong hai môn còn lại, Nhi được 9,75 điểm Tiếng Anh và 7,25 Toán. Tổng điểm xét tuyển của em là 26,5. Nữ sinh đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Năm ngoái, điểm chuẩn trường này trong top 3 thành phố với 24,25 điểm.

Bảo Nhi và mẹ trong lễ tổng kết năm học ở trường THCS Hai Bà Trưng, hồi tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhi chia sẻ thích học Văn từ năm lớp 4. Em thường xem bài trước khi đến lớp, tập trung nghe thầy cô giảng. Về nhà, nữ sinh đọc nhiều sách tham khảo, các tác phẩm truyện, thơ, tản văn để hiểu sâu, trau dồi vốn từ và tìm cảm hứng.

Trước kỳ thi, Nhi giữ tâm lý thoải mái, không nhồi nhét kiến thức vì theo em Văn là môn cần nuôi dưỡng cảm xúc, quá gò bó sẽ khiến câu chữ không mượt mà, trôi chảy.

Với thời gian 120 phút, Nhi phân bố 15-45-60 cho 3 phần Đọc hiểu, Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Nữ sinh dẫn chứng chuyện thanh niên dùng búa đập tường cứu người trong vụ cháy hồi cuối tháng 5 ở Hà Nội cho câu Nghị luận xã hội hỏi về "nghĩ bằng con tim".

Ở câu Nghị luận văn học, Nhi chọn làm đề 2, dùng khổ thơ cuối trong bài thơ Đồng chí mà đề đã gợi ý để phân tích.

"Yêu cầu học sinh chứng minh cảm xúc mà văn chương khơi dậy ở mỗi người khiến em tâm đắc. Đây là điểm khá mới mẻ so với mọi năm", Nhi kể.

Nữ sinh kết thúc bài làm khi đã viết hết ba tờ giấy, còn khoảng 5 phút để xem lại. Điều mà em còn nuối tiếc là vì tập trung vào câu nghị luận văn học nên chưa làm trọn vẹn câu Nghị luận xã hội như mong muốn.

Với môn Văn chuyên, Nhi nói làm bài không tốt, do ảnh hưởng tâm lý sau buổi thi môn Toán. Ở bài thi này, em chỉ đạt 4,5 điểm.

"Em bị rối ở câu nghị luận văn học, không suy nghĩ được nhiều khía cạnh khai thác. Ra khỏi phòng thi, em mới ngộ ra mình còn thiếu sót", Nhi nói.

Nhi cùng cô giáo và mẹ trong ngày tổng kết năm học ở trường, hồi tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Nguyễn Thụy Kim Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Văn, nhận xét Nhi chăm chỉ, thích tìm tòi và say mê đọc sách. Đây là lý do học trò có vốn từ và vốn sống phong phú, khá sâu sắc so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

"Trong lớp, tôi thường dành những câu hỏi khó cho Nhi để em bộc lộ hết khả năng, phát huy những kiến thức đã tích lũy. Khi phân tích cùng đề tài với các bạn, văn phong của Nhi có nét riêng, góc nhìn về tình cảm, cuộc sống rất trưởng thành", cô chia sẻ.

Nhi cũng học giỏi các môn khác, luôn trong nhóm đứng đầu các bài kiểm tra của lớp. Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố vừa qua, em giành giải ba môn Văn.

Nhi cho biết mơ ước trở thành bác sĩ và sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu này. Dù vậy, em vẫn nuôi dưỡng cảm hứng và say mê với văn chương.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]