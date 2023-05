Những trường cấp 3 nào có điểm đầu vào cao nhất Hà Nội?

Qua thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm 2022, nhóm có điểm chuẩn thuộc diện top đầu gồm các trường THPT Chu Văn An, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Thăng Long, THPT Kim Liên, THPT Nhân Chính, THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa...

Trong 7 năm gần đây nhất, Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ) luôn có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất của Hà Nội.

Riêng năm học 2022 - 2023, điểm trúng tuyển của trường là 43,25 điểm. Tiếp đến là Trường THPT Yên Hoà 42,25 điểm, Trường THPT Phan Đình Phùng 42 điểm.

Trường THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), THPT Nguyễn Gia Thiều 41,75 điểm,...

Hình minh họa.

Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội (môn Toán và Ngữ văn hệ số 2, môn Tiếng Anh hệ số 1), để trúng tuyển Trường THPT Chu Văn An thí sinh phải đạt trung bình 8,65 điểm mỗi môn.

Muốn vào Trường THPT Yên Hòa hay Trường THPT Phan Đình Phùng, thí sinh phải có mức điểm trung bình mỗi môn đạt lần lượt từ 8,45 và 8,4.

Còn ở năm học 2021-2022, Trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn với 53,3 điểm. Theo sau là trường THPT Kim Liên: 50,25; Trường THPT Yên Hòa: 50 điểm; Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông): 49,4 điểm; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 49 điểm.

Khi so sánh điểm trúng tuyển các trường THPT công lập tại Hà Nội trong 3 năm trở lại đây, năm 2022, Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ) giảm 10,05 điểm so với năm 2021 và giữ nguyên điểm chuẩn so với năm 2020; Trường THPT Yên Hòa giảm 7,75 điểm so với năm 2021 và tăng 2 điểm so với năm 2020; Trường THPT THPT Phan Đình Phùng giảm 7,1 điểm so với năm 2021 và tăng 1,5 điểm so với năm 2020; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm 7,25 điểm so với năm 2021 và tăng 2 điểm so với năm 2020,...

Lý do điểm chuẩn năm 2022 có sự biến động tăng, giảm đột biến so với các năm là bởi năm học 2022 và 2020, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội chỉ phải làm bài thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/nhung-truong-cap-3-nao-co-diem-dau-vao-cao-nhat-ha-noi-a575250.h...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/nhung-truong-cap-3-nao-co-diem-dau-vao-cao-nhat-ha-noi-a575250.html