Những sai lầm khi nuôi con mà đa phần bố mẹ Việt mắc phải để rồi sau hối tiếc

Thứ Hai, ngày 15/11/2021 01:00 AM (GMT+7)

Có những điều nhỏ nhặt mà cha mẹ tưởng đúng lại hóa sai. Cũng có những điều cha mẹ lại quên mất trong hành trình cùng con lớn lên.

Không cho trẻ tắm khi bị ốm

Mọi người thường nghĩ rằng nếu tắm cho con khi ốm chúng có thể bị cảm lạnh và bệnh càng nặng hơn. Nhưng điều này không chính xác vì ngày nay phòng tắm thường rất kín gió và bé có thể tắm khi ốm.

Các bác sĩ nói rằng bạn có thể tắm cho bé ngay cả khi chúng bị bệnh nhưng chỉ khi nhiệt độ cơ thể của chúng không cao hơn 38 độ và chúng không bị bệnh ngoài da.

Bỏng nên được điều trị bằng bơ

Nhiều cha mẹ điều trị bỏng cho con bằng cách đắp bơ lên trên nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Khi bôi bơ lên vết bỏng nghĩa là chúng ta phủ nó bằng một lớp không thấm nước ngăn không cho vùng da bị bỏng không được hạ nhiệt.

Khi trẻ bị bỏng, bác bác sĩ khuyên:

- Rửa vết bỏng bằng nước mát

- Uống thuốc giảm đau

Sau đó, đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt

Ảnh minh họa.

Bắt ép con bạn ăn

Khi một đứa trẻ đói, chúng sẽ có phản ứng yêu cầu cha mẹ cho chúng ăn. Không có cảm giác thèm ăn có thể do một số lý do, chẳng hạn như viêm dạ dày, khó tiêu,... Khi một đứa trẻ từ chối ăn vì những lý do trên thì cha mẹ ép con ăn có thể gây ra trạng thái buồn nôn, nôn mửa, đau dạ dày cho trẻ. Thậm chí dẫn đến chứng biếng ăn sinh lý cho con về sau này.

Cù lét con

Có thể mục đích của việc người lớn cù lét là mong thấy trẻ cười khúc khích. Nhưng có một nghiên cứu đến từ Đại học California (Mỹ) phát hiện ra rằng việc cù lét không gây ra cảm giác vui vẻ giống như mọi người vẫn nghĩ. Thực chất, tiếng cười do cù lét mang lại là kết quả của phản xạ, là ảo ảnh của hạnh phúc, vì hầu hết mọi người đều cười khi họ bị nhột. Trẻ em cũng thế, trẻ sẽ cười ngay cả khi chúng ghét bị cù lét.

Bảo vệ con trong môi trường vô trùng

Ai cũng biết sạch sẽ là tốt, nhưng sạch quá lại không tốt cho sự phát triển của trẻ. Vì theo các chuyên gia, môi trường vô trùng làm chậm sự hình thành một hệ miễn dịch mạnh mẽ, sẵn sàng chống lại nhiễm trùng và thúc đẩy các phản ứng dị ứng như hen suyễn, viêm mũi và viêm da dị ứng.

Sai lầm của cha mẹ ở đây là dọn dẹp nhà cửa quá thường xuyên, cấm con tiếp xúc với môi trường tự nhiên như đất, cát, bùn… và vật nuôi. Trong khi, trên thực tế, trẻ càng sớm được tiếp xúc với những chất gây dị ứng tiềm năng thì hệ miễn dịch của trẻ càng sớm học được cách đối phó.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/nhung-sai-lam-khi-nuoi-con-ma-da-phan-bo-me-viet-mac-phai-de-roi-sau-hoi-tiec-172210930143341333.htm