Những lưu ý cực kỳ quan trọng trước khi thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 THPT

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 09:00 AM (GMT+7)

Ngày mai (17/7), gần 89.000 thí sinh chính thức bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập TP Hà Nội năm học 2020-2021.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở TP Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh những điều cực kỳ quan trọng sau:

Cần tìm hiểu kỹ, tránh nhầm thời gian, địa điểm

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT cho biết, Sở đã rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đối với cấp THCS và THPT, đảm bảo các điều kiện để tham gia công tác coi thi đợt này. Các điều kiện về đảm bảo an toàn, an ninh, ngành giáo dục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội phòng PA03 ở tất cả các khâu, tất cả các quy trình của kỳ thi năm nay.

Đối với thí sinh dự thi, Sở đề nghị các em cần nắm bắt những hướng dẫn, quy chế thi, đặc biệt về vấn đề thời gian đã được công bố cụ thể, rõ ràng trong phiếu báo dự thi. Ngoài ra, thí sinh cần tìm hiểu kỹ tránh trường hợp bị nhầm thời gian hoặc sai địa điểm thi.

Phải làm cả 3 bài thi

Nội dung quan trọng đầu tiên mà thí sinh cần lưu ý là nếu đã đăng ký dự tuyển vào trường THPT công lập ở Hà Nội là phải làm đủ 3 bài thi của kì thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, tuyệt đối không được bỏ bài thi nào.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đáp ứng đủ 3 yêu cầu: Làm đủ số bài thi quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi và không có bài thi nào bị điểm không.

Vì vậy, ngoài việc làm đủ 3 bài thi với cố gắng cao nhất, thí sinh cần làm bài một cách trung thực, tuyệt đối không được có hành vi gian lận, vi phạm Quy chế thi, nếu không chấp hành nghiêm túc có thể mất quyền lợi dự tuyển vào trường công lập.

Theo Quy chế thi, thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi buổi đó.

Thứ tự môn thi có sự điều chỉnh

Năm nay thứ tự môn thi có sự điều chỉnh so với năm trước. Ngày thi đầu tiên, thí sinh thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ; ngày thi tiếp theo thi thí sinh thi môn Toán.

Phải mang Phiếu báo dự thi

Thí sinh phải luôn mang theo khi đến trường thi là "Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT" năm học 2020-2021. Trong trường hợp quên phiếu báo thi, thí sinh có thể sử dụng các giấy tờ tùy thân để được vào thi.

Khi vào thi, thí sinh chỉ được sử dụng giấy thi, giấy nháp do cán bộ coi thi phát trong phòng thi, vì vậy không cần thiết phải đem theo giấy nháp. Thí sinh cũng không được phép sử dụng mực màu đỏ trong bất kỳ tình huống nào, bởi việc này sẽ bị coi là đánh dấu bài thi.

Tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi

Đây là lỗi phổ biến của một số thí sinh mặc dù đã được nhắc nhở rất rõ.

Tại các điểm thi đều có bố trí các địa điểm để bảo quản các vật dụng cá nhân trong thời gian thí sinh dự thi, vì vậy, nếu lỡ mang theo những vật dụng trong "danh mục cấm", nhất là điện thoại (kể cả điện thoại đã tắt nguồn), thí sinh cần gửi lại bên ngoài phòng thi.

Khi gọi danh sách thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi sẽ kiểm tra các vật dụng mà thí sinh đem vào phòng thi. Nếu đem theo một trong số các vật dụng không có trong quy định vào phòng thi thì thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức đình chỉ thi, bị điểm 0 bài thi đó và không được dự thi bài thi tiếp theo.

Ngoài ra, khi vào phòng thi, thí sinh chỉ được mang bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản theo danh mục Bộ GD&ĐT công bố.

Thí sinh không được mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, chất gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-luu-y-cuc-ky-quan-trong-truoc-khi-thi-sinh-buoc-vao-ky-thi-lop-10-thpt-5...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-luu-y-cuc-ky-quan-trong-truoc-khi-thi-sinh-buoc-vao-ky-thi-lop-10-thpt-5020201678591852.htm