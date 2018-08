Khi nào Hà Nội “chốt” phương án tuyển sinh lớp 10 năm học tới?

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Tuyển sinh lớp 10 Sự kiện:

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố dự thảo 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Trong đó, có phương án tổ chức thi tổ hợp môn khiến nhiều phụ huynh quan tâm, lo lắng .

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã lại đưa ra 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học tới để lấy ý kiến. Các phương án cụ thể như sau:

Phương án 1: Thi tuyển 4 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi thứ tư (thuộc 1 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Bài thi thứ tư do Sở GD-ĐT công bố vào cuối tháng 3. Thời gian làm bài đối với bài thi Toán và Ngữ văn là 120 phút/bài, đối với 2 bài thi còn lại là 60 phút/bài.

Phương án 2: Giữ nguyên như phương án tuyển sinh năm học 2018 - 2019, tức là tổ chức thi tuyển hai môn Toán - Ngữ văn kết hợp với xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, điểm cộng.

Phương án 3: Tổ chức thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp: Tổ hợp 1 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử và Giáo dục công dân) hoặc Tổ hợp 2 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học và Địa lý). Việc quyết định tổ chức bài thi tổ hợp nào sẽ được Sở GD&ĐT thực hiện theo hình thức bốc thăm và công bố vào cuối tháng 3.

Phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 được "chốt" trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, ngoài 3 phương án nêu trên, các trường có thể đề xuất phương án tuyển sinh khác. Sở sẽ tổng hợp ý kiến đề xuất của các nhà trường về phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 để trình UBND TP.Hà Nội phê duyệt.

Dự kiến, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 sẽ được công bố trong thời gian học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Thông tin dự kiến các phương án tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội vào năm sau đặc biệt được quan tâm của đông đảo phụ huynh, giáo viên và các chuyêng gia giáo dục. Trong đó, tập trung nhiều vào phương án 3 bởi đây là phương án khiến các thí sinh có thể phải dự thi lên tới 6 môn dẫn đến căng thẳng trong học và ôn tập.

Tại kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua, hơn 94.000 thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi với 2 môn Ngữ văn. Năm nay, kỳ thi căng thẳng do lượng thí sinh tăng đột biến so với năm học trước lên đến hàng vạn học sinh. Dù đã tăng chỉ tiêu so với năm ngoái, song vẫn có hàng vạn học sinh phải học trường dân lập, hệ GDTX, trường nghề.