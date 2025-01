Giữa Tết và học, làm sao để cân bằng?

Tết này, Trường ĐH Công thương TP HCM cho sinh viên được nghỉ 29 ngày (từ 20-1 đến 17-2-2025) mà không phải học online. Kết thúc thời gian này sinh viên trở lại trường để học trực tiếp.

Nghỉ Tết cả tháng

Theo kế hoạch nghỉ tết Ất Tỵ 2025 của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, sinh viên của trường chính thức được nghỉ từ ngày 20-1-2025 đến 11-2-2025 nhưng trường đã cho sinh viên về quê trước đó 1 tuần để học online và 1 tuần sau kỳ nghỉ vẫn học online. TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết việc sắp xếp cho sinh viên chính thức được nghỉ Tết 23 ngày và học online 2 tuần trước và sau tết nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều thời gian bên gia đình hơn đồng thời giảm áp lực giao thông vào thời gian cao điểm trước và sau Tết nguyên đán.

PGS- TS Trần Cao Vinh - Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM - tiễn sinh viên ký túc xá về quê đón Tết. Ảnh: VNUHCM

Tại Trường ĐH Tài chính- Marketing, sinh viên của trường nghỉ Tết từ 25-1 đến 10-2, nếu tính luôn 2 tuần học online trước và sau lịch nghỉ chính thức thì sinh viên có hơn một tháng bên gia đình. Tương tự, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 18-1 đến hết ngày 9-2 (23 ngày); sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP HCM cũng được nghỉ Tết 1 tháng…

TP HCM là đô thị lớn, nơi tập trung nhiều trường ĐH và người học đến từ nhiều vùng miền trong cả nước. Do vậy, nhiều trường thường cho sinh viên về quê sớm vừa tham gia lớp học online vừa tận hưởng thời gian bên gia đình. Tuy nhiên, đạo diện nhiều trường ĐH cho biết thực tế cho thấy không ít sinh viên vì muốn nghỉ ngơi trọn vẹn hoặc mải mê giao lưu với bạn bè mà biện các lý do để bỏ các tiết học online hoặc thậm chí đăng nhập vào lớp học cho có chứ không tham gia lớp học. Điều này có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn như điểm số giảm sút, kiến thức bị gián đoạn, và áp lực dồn nén sau kỳ nghỉ.

Quản lý thời gian hiệu quả

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TP HCM, năm 2020 trường có kết hợp tổ chức dạy học online cho sinh viên trong thời gian các em về nghỉ tết nhưng việc tổ chức day học không đạt yêu cầu do nhiều em có tâm lý nghỉ để xả bớt căng thẳng nên biện nhiều lý do để không tham gia các tiết học online. Do vậy, những năm sau trường không kết hợp dạy học online dịp Tết cho sinh viên.

Tuy nhiên, nhiều trường ĐH vẫn cho sinh viên học online và cho biết các em sinh viên vẫn tham gia lớp học đầy đủ. TS Nguyễn Trung Nhân, cho biết các năm trước trường cũng tổ chức cho các em về sớm, vào muộn và có học online. Việc tổ chức dạy học online diễn ra 1 tuần trước và sau lịch nghỉ chính thức – lúc này người dân còn và đã đi làm nên không ảnh hưởng đến kế hoạch vui Xuân của các em; Trường ĐH Tài chính- Marketing cũng cho sinh viên học online trước vào sau Tết.

Quản lý thời gian hiệu quả là kỹ năng vô cùng quan trọng đối với sinh viên, đặc biệt trong bối cảnh học trực tuyến kết hợp với các kỳ nghỉ lễ như Tết. Trong giai đoạn này, nhiều trường ĐH đã tạo điều kiện để sinh viên về quê sớm, vừa tham gia lớp học online vừa tận hưởng thời gian bên gia đình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít sinh viên thiếu kỷ luật, bỏ bê học tập vì muốn nghỉ ngơi trọn vẹn hoặc mải mê giao lưu với bạn bè. Điều này có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn như điểm số giảm sút, kiến thức bị gián đoạn, và áp lực dồn nén sau kỳ nghỉ.

Theo TS Lê Trung Đạo, để tránh rơi vào tình trạng này, sinh viên cần áp dụng các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả. Trước hết, việc lên kế hoạch là yếu tố then chốt. Sinh viên nên lập danh sách các nhiệm vụ cần hoàn thành mỗi ngày, ưu tiên các công việc quan trọng và đặt mục tiêu rõ ràng. Ví dụ, dành thời gian cố định để tham gia lớp học online và ôn bài, sau đó mới đến các hoạt động giải trí hoặc gặp gỡ bạn bè. Điều này giúp cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi.

Thứ hai, sinh viên cần tập trung cao độ khi học. Học online tại nhà dễ dẫn đến phân tâm bởi các yếu tố như mạng xã hội, môi trường xung quanh hoặc những cuộc trò chuyện không cần thiết. Vì vậy, hãy tạo không gian học tập riêng tư, yên tĩnh và tắt bớt các thiết bị không cần thiết. Bằng cách này, mỗi giờ học sẽ trở nên hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian cho các hoạt động khác.

Ngoài ra, sinh viên cũng cần rèn luyện tính kỷ luật. Nghỉ Tết là dịp để thư giãn, nhưng không có nghĩa là quên đi trách nhiệm học tập. Việc tự nhắc nhở bản thân hoàn thành bài vở đúng hạn, tham gia đầy đủ các lớp học là điều cần thiết. Sự kỷ luật không chỉ giúp hoàn thành nhiệm vụ hiện tại mà còn xây dựng thói quen tốt cho tương lai.