Điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2022 sẽ biến động thế nào?

Thứ Ba, ngày 21/06/2022 10:11 AM (GMT+7) Chia sẻ

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập THPT năm 2022-2023, nhiều thí sinh đã thở phào nhẹ nhõm khi đề thi các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh đều nhẹ nhàng, “dễ thở” hơn so với năm 2021. Theo nhiều giáo viên, việc điều chỉnh đề thi theo hướng giảm “độ khó” so với các năm trước là hoàn toàn phù hợp do thời gian học sinh học trực tuyến vì ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài. Việc điểm thi, điểm chuẩn sẽ biến động thế nào đang là mối quan tâm của rất nhiều phụ huynh, học sinh.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2022 sẽ được tính theo công thức: (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên. Trong đó, các bài thi các môn được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét về mặt lý thuyết, nếu điểm các môn thành phần đều tăng thì điểm chuẩn cũng sẽ tăng và ngược lại.

Trong khi đó, theo đánh giá của nhiều học sinh và giáo viên, đề thi của các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh năm nay đều nhẹ nhàng hơn so với năm 2021 nên điểm thi của hầu hết các môn cũng được dự báo sẽ tăng. Tuy nhiên, do đề thi có tính phân hoá nên số lượng bài thi đạt 9 điểm trở lên cũng sẽ không quá lớn.

Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2022 trong ngày 9/7.

Cô Phan Thu Hiền, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Trương Định (Hà Nội) cho biết: Với đề thi Ngữ văn năm nay, học sinh trung bình có thể đạt được 5, 6, 7 điểm, các bạn học sinh khá, giỏi có thể đạt điểm 8-9. Còn theo các giáo viên tổ Tiếng Anh của hệ thống giáo dục HOCMAI, nhìn chung, đề thi nhẹ nhàng vừa sức, tập trung vào nội dung kiến thức cơ bản học sinh đã được học trong chương trình tiếng Anh cấp THCS song vẫn có sự phân hoá. Với đề thi này, phổ điểm trung bình có thể đạt được 7 điểm, học sinh có học lực giỏi mới có cơ hội đạt điểm điểm 9-10.

Với đề thi môn Toán, các giáo viên của Tuyensinh247.com đánh giá, cấu trúc đề thi môn Toán vào lớp 10 năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, độ phân hoá rõ rệt hơn. Cụ thể, cấu trúc đề thi gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với các dạng bài quen thuộc nhằm tránh gây ra sự xáo trộn, bỡ ngỡ cho các thí sinh. Dự đoán đề Toán năm nay sẽ có mức điểm trung bình vào khoảng 6,5 đến 7,25 điểm, tuy nhiên số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều.

Nhiều giáo viên nhận định, năm nay phổ điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh chủ yếu rơi vào quãng từ 6,5 đến 7 điểm nên điểm chuẩn có thể không biến động nhiều ở các trường top đầu, nơi tập trung nhiều thí sinh điểm cao từ 8,5 đến 9,5 điểm. Biến động chủ yếu sẽ rơi vào các trường top giữa do để đảm bảo an toàn, nhiều thí sinh có học lực khá, thậm chí học lực giỏi có xu hướng lựa chọn các trường này khiến tỉ lệ chọi và sự cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ trở nên khốc liệt. Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) dự báo điểm chuẩn một số trường top đầu, top giữa năm nay có thể tăng từ 1- 1,5 điểm. Lý do, đề thi năm nay khá "dễ thở" nhưng cũng có độ phân hoá rõ rệt trong từng câu hỏi. Dù đề các môn dễ, phổ điểm chủ yếu nằm trong khoảng 6 -7,5 điểm, nhưng số thí sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều. Vì vậy, điểm chuẩn tăng nhẹ chứ không tăng đột biến. Còn theo bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) thì điểm chuẩn năm nay nhìn chung sẽ không có biến động quá lớn, nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ chỉ tăng nhẹ ở các trường top đầu và nhóm các trường có tỷ lệ “chọi” cao.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ khẩn trương triển khai công tác chấm thi. Dự kiến, chậm nhất vào ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn.

Ngay sau khi có điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường trung học phổ thông công lập và trường trung học phổ thông chuyên, đồng thời yêu cầu các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã nhận và bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các trường THPT để phát cho học sinh kịp thời làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định.

Nguồn: https://cand.com.vn/giao-duc/diem-chuan-vao-lop-10-cua-ha-noi-nam-2022-se-bien-dong-the-nao--i657676/