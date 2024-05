Điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát Nhân dân trong 3 năm gần đây nhất

Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh năm 2024

Năm nay, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 420 học viên (bằng chỉ tiêu so với năm 2023). Nhà trường tuyển sinh các đối tượng gồm: Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển, học sinh trường văn hóa, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh năm 2024 (Ảnh: TL)

Theo quy định về phân vùng tuyển sinh của Bộ Công an, phạm vi tuyển sinh của trường Đại học Cảnh sát nhân dân được xác định trong khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào). Cụ thể:

- Vùng 4: Các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

- Vùng 5: Các tỉnh Tây Nguyên, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Vùng 6: Các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, gồm: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vùng 7: Các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Cửu Long, gồm: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Vùng 8 phía Nam: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân 3 năm gần đây.

