Dịch COVID-19: Bộ GD&ĐT lùi thời điểm kết thúc năm học

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 16:16 PM (GMT+7)

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ GD&ĐT sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Sáng 14-2, trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ GD&ĐT sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Bộ trưởng cho biết hiện một số địa phương đã báo cáo Bộ về việc sẽ cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17-2. “Tôi được biết lãnh đạo những địa phương này trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế và Sở GD&ĐT, đã cân nhắc kỹ tình hình dịch bệnh ở địa phương để đưa ra quyết định cho học sinh đi học trở lại” - Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành giáo dục, do tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp nên các địa phương cần cân nhắc rất kỹ phương án cho học sinh đi học trở lại. Chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Nhạ cũng khẳng định Bộ GD&ĐT đã có các kịch bản ứng phó với tình hình dịch, trong đó có việc lùi các mốc thời gian trong kế hoạch năm học chung, đặc biệt là sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Đây là cơ sở để các địa phương thuận lợi trong việc giãn khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phương án cho học sinh tiếp tục nghỉ học (nếu cần thiết).

“Việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ gây một số khó khăn cho ngành và các địa phương. Tuy nhiên, qua phân tích vẫn có thể khắc phục được bằng các giải pháp quản lý phù hợp của từng nhà trường, tại từng địa phương.

Việc phòng, chống dịch bệnh dù được chuẩn bị tốt đến mấy cũng không thể chủ quan. Vì vậy, các địa phương phải đặc biệt chú ý đến khâu an toàn, an toàn mới đi học, đi học phải an toàn. Tính mạng, sức khỏe của học sinh, giáo viên là trên hết” - Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/dich-covid19-bo-gddt-lui-thoi-diem-ket-thuc-nam-hoc-889741.htmlNguồn: https://plo.vn/xa-hoi/dich-covid19-bo-gddt-lui-thoi-diem-ket-thuc-nam-hoc-889741.html