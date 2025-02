Đại học Harvard: Những đứa trẻ lúc bé không được cha mẹ cho làm việc này mức lương tương lai sẽ thấp hơn 20%

Theo đó, Đại học Harvard từng thực hiện một cuộc nghiên cứu có tên GrantStudy kéo dài trong 75 năm khảo sát 268 học viên theo học tại Harvard.

Kết hợp cùng đó là nghiên cứu 1500 sinh viên của giáo sư Đại học Stanford, Lewis Terman và nghiên cứu tội phạm vị thành niên của nhà tội phạm học người Mỹ nổi tiếng, Sheldon Glueck đã tổng kết và đưa ra một số kết luận vô cùng đặc biệt.

Một trong những kết luận khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy bất ngờ nhất là:

"Những đứa trẻ có thói quen làm việc nhà ngay từ nhỏ tương lai có thu nhập cao hơn 20% so với những đứa trẻ lười nhác, không làm việc nhà. Bên cạnh đó, tỉ lệ phạm tội ở trẻ thường xuyên làm việc nhà và trẻ không làm việc nhà là 1:10. Cuộc sống hôn nhân và chất lượng cuộc sống sau này của những đứa trẻ biết làm việc nhà cũng hạnh phúc hơn rất nhiều và dễ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai."

Julie Lythcott-Haims, tác giả cuốn sách: How To Raise An Adult đã nhấn mạnh về sự thay đổi từ một đứa trẻ siêng năng đến một người thành công sau này đều bắt đầu từ làm việc nhà. Ảnh minh họa

Trong một bài nói chuyện với chương trình TED Talks, Julie Lythcott-Haims, tác giả cuốn sách: How To Raise An Adult (Tạm dịch: Làm sao để con trưởng thành), đồng thời là cựu sinh viên của Đại học Standford, đã nhấn mạnh về sự thay đổi từ một đứa trẻ siêng năng đến một người thành công sau này đều bắt đầu từ làm việc nhà.

"Nếu hôm nay con bạn không làm việc nhà, đừng ngạc nhiên nếu sau này chúng gặp khó khăn khi làm việc chung với đồng nghiệp" - Lythcott-Haims nói.

Khi một đứa trẻ được bố mẹ dạy làm việc nhà, tương lai chúng sẽ trở thành một người biết hợp tác với đồng nghiệp. Khi gặp khó khăn, chúng biết cách giải quyết vấn đề và có xu hướng hoàn thành mọi thứ một cách độc lập.

"Bằng cách bắt trẻ làm việc nhà như đổ rác, gấp quần áo, trẻ sẽ nhận ra rằng bản thân cần phải làm việc để trở thành một phần trong cuộc sống", Lythcott-Haims chia sẻ.

Lythcott-Haims cũng chia sẻ rằng, mình từng nuôi dạy 2 đứa con như thể chúng là những cây bonsai mỏng manh. Khi muốn cắt tỉa, cô luôn đảm bảo rằng mình không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cái cây.

Nhưng theo thời gian, cô nhận ra con cái không phải là cây cảnh, trẻ rất dễ bị tổn thương.

Những đứa trẻ giống như bông hoa dại và cô sẽ nuôi nấng theo kiểu để chúng tự phát triển, tự sinh sôi nảy nở mà không cần có cô bên cạnh.

Những lợi ích khi cha mẹ khuyến khích trẻ làm việc nhà từ bé

Phát triển kỹ năng sống

Trẻ em có thể giúp việc nhàtheo nhiều cách khác nhau, từ dắt thú cưng đi dạo đến nấu bữa tối.

Đảm nhận trách nhiệm giúp trẻ hiểu được giá trị của chúng trong gia đình.

Ngoài ra, trẻ cũng hưởng lợi từ các nhiệm vụ theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cảm giác được đánh giá cao, nhận ra nhu cầu của người khác và cảm thấy gắn kết hơn với cha mẹ.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ tham gia làm việc nhà từ khi còn nhỏ có nhiều khả năng có mối liên hệ chặt chẽ với bạn bè, gia đình và thành tích học tập hơn những đứa trẻ khác.

Đảm nhận trách nhiệm giúp trẻ hiểu được giá trị của chúng trong gia đình. Ảnh minh họa

Quản lý thời gian

Khi thấy con bận rộn với trường học, hoạt động thể thao, câu lạc bộ, công việc làm thêm và đời sống xã hội, cha mẹ thường nghĩ con sẽ không có thời gian cho việc nhà.

Nhưng, học cách xử lý các trách nhiệm kết hợp giữa công việc và niềm vui là điều cần thiết để quản lý thời gian thành công.

Nếu không thể thương lượng các nhiệm vụ, trẻ sẽ tìm cách sắp xếp phù hợp với lịch trình bận rộn của chúng.

Hãy thử tham khảo chiến lược nổi tiếng được gọi là "Quy tắc của bà".

Quy tắc này truyền tải thông điệp: "Sẽ không có món tráng miệng nào cho đến khi bạn hoàn thành bữa tối của mình", có thể được áp dụng cho các công việc gia đình để dạy cho trẻ giá trị của sự hài lòng khi hoàn thành công việc.

Làm việc theo nhóm

Cho dù lũ trẻ nhà bạn đang cùng nhau rửa xe hay cọ phòng tắm, chúng sẽ có được những bài học quý giá về việc hòa thuận với các thành viên trong gia đình.

Cho trẻ tham gia các công việc gia đình chắc chắn sẽ giúp dạy trẻ thấu hiểu giá trị của tinh thần đồng đội.

Kỹ năng xã hội

Công việc nhà trở nên thú vị hơn khi trẻ được chia sẻ với người khác. Trẻ sẽ học cách giao tiếp và đàm phán với "đồng nghiệp" của mình khi cùng thực hiện một nhiệm vụ.

Chẳng hạn, trẻ có thể học cách giao tiếp với nhau khi cùng dọn dẹp nhà cửa hoặc khi cùng nhau thực hiện một dự án.

Tự chủ

Khả năng tự kiểm soát sẽ được củng cố khi một đứa trẻ buộc phải kiên nhẫn làm việc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều này dạy trẻ thực hành kiểm soát xung động, giúp chúng chống lại sự cám dỗ sau này.

Khi bạn yêu cầu con hoàn thành một việc trước khi chuyển sang việc tiếp theo, trẻ có nhiều khả năng sẽ coi trọng những thứ mà chúng phải chờ đợi.

Thói quen làm việc tốt

Khi trẻ học cách hoàn thành công việc gia đình, chúng sẽ phát triển các thói quen làm việc tốt.

Nhiều công việc gia đình đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết, đó là lý do tại sao con bạn sẽ phát triển đạo đức làm việc giúp chúng thành công trong sự nghiệp tương lai.

Lập ngân sách

Khi con nhận được một khoản trợ cấp cho các nhiệm vụ, chúng có thể học cách tiết kiệm và lập ngân sách cho những thứ chúng muốn mua.

Nếu một khoản trợ cấp dựa trên công việc nhà không phải là một phần trong cách giáo dục của bạn, bạn có thể dạy trẻ về tiền thông qua các nhiệm vụ giải trí chẳng hạn như đưa chúng đi mua đồ ăn để so sánh giá cả.

Trách nhiệm

Khi trẻ em và thanh thiếu niên đảm nhận công việc nhà, chúng có thể học được tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm.

Nhìn chung, việc nhà không phải là nhiệm vụ nhàm chán, cũng không chỉ là sự giải trí vô bổ.

Làm việc nhà có nhiều lợi ích hơn cả những gì bạn tưởng tượng. Giúp cha mẹ làm việc nhà sẽ giúp ích khi trẻ bắt đầu tự chăm sóc ngôi nhà của mình.

Đó cũng là thói quen tốt nhất mà trẻ có thể có được trong đời.