Cha mẹ hạnh phúc là bí quyết để con cái sung sướng, vui vẻ trong tương lai

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 01:00 AM (GMT+7)

Đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ phí cả chặng đường phía sau. Đừng tranh giành chiến thắng trong hôn nhân mà tan nát cả gia đình. Muốn con cái sau này hạnh phúc, vui vẻ thì ngay từ bây giờ bố mẹ phải là nuôi dưỡng hôn nhân bình an, hạnh phúc trước đã.

Bố mẹ nào muốn con cái lớn lên e dè, sợ hãi thì cứ để con chứng kiến cảnh vợ chồng cãi nhau.

Nếu muốn hôn nhân của con cái sau này cũng lục đục, không hạnh phúc thì bố mẹ cứ mặc kệ "cuộc hôn nhân đang bờ vực ly hôn" của mình.

Nếu muốn con cái sau này đối xử với vợ/chồng của nó không ra gì thì bố mẹ cứ tiếp tục sống với nhau lạnh nhạt...

Con cái chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ, chắc chắn các bố mẹ không ai muốn con cái sau này lớn lên mắc phải những hoàn cảnh như trên. Các nhà khoa học đã chứng minh nhiều rằng: Bé gái lớn lên thường có xu hướng chọn chồng giống bố mình, bé trai lớn lên sẽ chọn vợ có những nét tính cách như mẹ mình.

Vì vậy nếu bố mẹ lục đục, con trẻ rầu rĩ. Khi con cái thấy mẹ phải sống trong cảnh đau khổ và chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, con cái sẽ hình thành nên tính cách sợ sệt, e dè thậm chí dẫn tới trầm cảm. Mỗi khi gặp trắc trở thì sự yếu đuối là rào cản vô hình ngăn con vượt qua những khó khăn ấy.

Bố mẹ hay nổi nóng, bực tức con trẻ cũng sẽ dần bị ảnh hưởng. Còn nhỏ thì con trẻ sẽ nổi nóng, đánh bạn bè khi không được cho mượn đồ chơi. Lớn lên chúng cũng sẽ nóng giận với chính người yêu, bạn đời và những mối quan hệ xung quanh.

Bố mẹ hạnh phúc thì con trẻ vui tươi. Con trẻ thấy bố mẹ cư xử với nhau nhẹ nhàng, sống tình cảm và hạnh phúc thì lớn lên chúng sẽ trở thành đứa trẻ tình cảm và ấm áp (bởi từ nhỏ con trẻ đã được sống trong gia đình đầy ắp tình yêu thương).

Từ nhỏ con trẻ đã được sống trong gia đình đầy ắp tình yêu thương, lớn lên sẽ trở thành đứa trẻ tình cảm và ấm áp. Ảnh minh họa.

Có người hỏi Tuệ An có bao giờ cảm thấy tiêu cực, buồn bã không? Tuệ An trả lời là: "Có chứ, bởi đôi khi có nhiều thứ trong cuộc sống không được như ý muốn thì cũng có buồn xíu xiu. Nhưng rồi bằng cách nào đó, Tuệ An học được cách cân bằng lại cảm xúc, nhìn mọi thứ bằng con mắt tích cực và đơn giản thì đâu lại vào đấy. Càng đơn giản thì càng hạnh phúc.

Có người hỏi: "Cái đích đến cuối cùng của bạn là gì?" – Tuệ An có một sự lựa chọn duy nhất đó là Hạnh phúc – Bình an.

Có câu chuyện thế này:

- Nếu đặt trước mặt con voi một cây mía và một cây gậy vàng, nó sẽ chọn cây mía mà không biết rằng vàng có thể mua được rất nhiều cây mía.

- Nếu đặt trước mặt con khỉ một quả chuối và một xấp tiền, nó sẽ chọn chuối mà không biết rằng tiền có thể mua được rất nhiều chuối.

- Nếu đặt trước mặt con người sự bình an, hạnh phúc và danh vọng, địa vị, tiền bạc, con người thường chọn những thứ sau bình an, hạnh phúc mà không biết rằng thành công, tiền bạc chưa chắc đã hạnh phúc.

Muốn con trẻ sau này vui vẻ, hạnh phúc trong tương lai thì ngay từ bây giờ bố mẹ phải nuôi dưỡng hạnh phúc và bình an trước đã. Ảnh minh họa.

Bình an và hạnh phúc là thành công lớn nhất của đời người. Vì vậy đừng rượt đuổi những thứ hào nhoáng bên ngoài mà đánh mất đi giá trị đích thực của cuộc đời mình là bình an, hạnh phúc. Mọi thứ bên ngoài có thể rời xa bất cứ lúc nào, ngay cả người vợ/chồng đang đầu ấp tay gối, biết được ngày mai có chung đường nữa hay không. Chỉ khi bản thân mình giữ cho mình được sự hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn - đó mới là vinh quang lớn nhất xứng đáng nhận được.

Trở về với hạnh phúc tự thân cũng là trở về với chân tâm thường trú, thiện ác khởi lên thấy biết rõ ràng. Nếu chưa biết chinh phục hạnh phúc từ đâu, bắt đầu từ đâu thì hãy tìm đọc bộ sách: "Chinh phục hạnh phúc (gồm Thực hành lòng biết ơn, Thực hành Yêu thương vô điều kiện và Làm chủ cảm xúc) sẽ giúp các cặp vợ chồng hiểu hạnh phúc tự thân, bớt đi cảm giác muốn kiểm soát người khác, cuộc sống sẽ dễ dàng, bình an hơn, biết tôn trọng người khác hơn. Bạn sẽ thấy vợ/chồng mình không thật phiền phức, bản thân bạn sẽ không cố gắng kiểm soát hành vi của người khác, nhưng chắc chắn chọn được cách để phản ứng với hành động của họ và sống cuộc sống của riêng bạn.

Cách tiếp cận cuộc sống và các mối quan hệ này giúp bạn thấy những người khác mang lại cho bạn hạnh phúc nhiều hơn. Chính bạn cũng đang phấn đấu để có kết nối thực sự với họ, chứ không phải cố tìm một người để phục vụ mục đích của bạn.

Vợ/chồng hãy giữ sự tĩnh tâm, thư thái và cân bằng cho mình - đó là thứ năng lượng truyền lại cho con cái bình an, hạnh phúc. Muốn vậy, hai vợ chồng hãy luôn khát khao chinh phục hạnh phúc hôn nhân, nâng cao kiến thức hôn nhân bằng các lớp học bí kíp để yêu thương và hạnh phúc với chính gia đình mình, để giữ lửa hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cũng là cách truyền năng lượng yêu thương, hạnh phúc cho tương lai con cái sau này.

Đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ phí cả chặng đường phía sau. Đừng vì cái "tôi" của mình, cái chiến thắng vợ/chồng trong hôn nhân mà tan nát cả gia đình. Muốn con mình vui vẻ, hạnh phúc trong tương lai thì ngay từ bây giờ bố mẹ phải là những người nuôi dưỡng hạnh phúc và bình an trước đã.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/cha-me-hanh-phuc-la-bi-quyet-de-con-cai-sung-suong-vui-ve-trong-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/cha-me-hanh-phuc-la-bi-quyet-de-con-cai-sung-suong-vui-ve-trong-tuong-lai-20210303181438914.htm