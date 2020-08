Câu đố qua sông đã "hạ gục" biết bao thế hệ

Trần Văn Vương

Le Anh Tuan

Nguoi nong dan mang con de sang truoc. Sau do quay ve mang con soi sang song. Tiep tuc lai mang con de quay tro lai neu khong soi se an thit de. Sang ben kia bo thi de con de o lai va mang bap cai sang song. De bap cai o lai voi con soi. Quay tro lai mang not con de sang song la xong