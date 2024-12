10 đại học tốt nhất Đức

Theo bảng xếp hạng đại học 2025 của Times Higher Education (THE), trường có thứ hạng cao nhất ở Đức là Đại học Kỹ thuật München (top 26), tăng bốn bậc so với năm ngoái. Tiếp đến là Đại học Ludwig Maximilian München (hạng 38) và Heidelberg (hạng 47). Bảy trường còn lại lần lượt là Đại học Berlin Humboldt, Bonn, RWTH Aachen, Y Khoa Charité Berlin, Tübingen, Tự do Berlin và Göttingen.

Theo THE, du học sinh chiếm khoảng 14-39% tổng số sinh viên ở các trường này. Hầu hết miễn học phí, sinh viên chỉ phải trả phí hành chính cùng sinh hoạt phí.

4 trường trong top 10 thu học phí, cao nhất là Đại học Göttingen - 7.800 euro (hơn 206 triệu đồng) mỗi học kỳ, thấp nhất là 1.500 euro (gần 40 triệu đồng) tại Đại học Heidelberg và Tübingen.

TT Trường Xếp hạng thế giới Học phí một học kỳ (Euro) 1 Đại học Kỹ thuật München 26 2.000 - 3.000 2 Đại học Ludwig Maximilian München 38 Miễn phí 3 Đại học Heidelberg 47 1.500 4 Đại học Berlin Humboldt 84 Miễn phí 5 Đại học Bonn 89 Miễn phí 6 Đại học RWTH Aachen 92 Miễn phí 7 Đại học Y khoa Charité Berlin 93 Miễn phí 8 Đại học Tübingen 100 1.500 9 Đại học Tự do Berlin 104 Miễn phí (934 euro phí sinh hoạt tối thiểu) 10 Đại học Göttingen 121 7.800 (7.200 nếu ứng tuyển sớm)

Số lượng sinh viên quốc tế du học Đức đạt mức kỷ lục - gần 380.000 trong học kỳ mùa đông 2023-2024, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Study in Germany, cổng thông tin về du học Đức, nêu ba lý do chính khiến nước này hấp dẫn sinh viên nước ngoài.

Đầu tiên, các đại học công lập miễn học phí, sinh viên chỉ mất một khoản phí hành chính 150-250 euro (4-6,6 triệu đồng) mỗi năm. Trong khi đó, chất lượng giáo dục đại học Đức được đánh giá cao với hơn 500 chương trình cử nhân, thạc sĩ được dạy bằng tiếng Anh. Tổng cộng có 49 trường của nước này vào bảng xếp hạng đại học thế giới của THE.

Thứ hai, chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên quốc tế tại Đức chỉ khoảng 930 euro/tháng (1.000 USD), thấp hơn đáng kể so với du học sinh tại Anh (1.500 USD) hay Mỹ (1.250 USD).

Thứ ba, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội ở lại làm việc lên tới 18 tháng với giấy phép cư trú mở rộng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy gần 70% du học sinh muốn ở lại Đức tìm việc sau tốt nghiệp.

Một lý do nữa là gần đây, số chương trình dạy bằng tiếng Anh ở Đức tăng, đặc biệt bậc cao học (thạc sĩ).

Khuôn viên Đại học Berlin Humboldt, Đức. Ảnh: Humboldt Universitat zu Berlin Fanpage