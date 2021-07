Xót xa cảnh "ác nhân nổi tiếng nhất Hong Kong" đi hát dạo mưu sinh

Hình ảnh nam nghệ sĩ già yếu khiến người hâm mộ không khỏi thương cảm.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh nam diễn viên Vạn Tử Lương đi hát tại một sự kiện nhỏ khiến người hâm mộ chú ý. Khi biểu diễn, Vạn Tử Lương đứng không vững, cần nhân viên đỡ để tránh bị ngã trên sân khấu. Dù vậy, ông vẫn cố gắng giao lưu với khán giả sau khi biểu diễn xong.

Vạn Tử Lương phải nhờ người đỡ vì quá yếu

Tuy nhiên, đến phần trò chơi, Vạn Tử Lương không chịu nổi, phải ngồi xuống sân khấu nghỉ ngơi. Khi muốn đứng lên, nam nghệ sĩ cũng phải nhờ hai người hỗ trợ. Sau đó, nam diễn viên xin về sớm. Hình ảnh Vạn Từ Lương già yếu, cố gắng mưu sinh khiến người hâm mộ không khỏi thương cảm.

Từng sánh ngang Châu Nhuận Phát

Vạn Tử Lương sinh năm 1957, ông gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ năm 1977 và trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên màn ảnh xứ Cảng thơm những năm 1980, 1990. Sở hữu gương mặt sáng nhưng nụ cười "nguy hiểm", Vạn Tử Lương thường được giao các vai phản diện từ trùm giang hồ đến xã hội đen. Các bộ phim Vạn Tử Lương tham gia có thể kể đến Thần điêu đại hiệp (bản 1983), Dương Gia Tướng, Yên chi khâu, Vượng giác ca môn, Anh hùng hảo hán, Triệu phú lưu manh, Người trong giang hồ, Vua bịp đại chiến Las Vegas, Bá chủ bịp thành…

Thời hoàng kim, Vạn Tử Lương là ngôi sao quyền lực của làng giải trí Hồng Kông, được đánh giá không thua kém Châu Nhuận Phát. Năm 1984, Châu Nhuận Phát và Vạn Tử Lương cùng được đề cử Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại giải Kim Mã cho phim Chờ đợi sáng sớm (Đẳng đãi lê minh).

Vạn Tử Lương và Châu Nhuận Phát

Không chỉ là đại ca uy quyền, có tiếng nói trên phim, ngoài đời Vạn Tử Lương cũng là một người dám nghĩ dám làm khiến người khác nể phục. Trong một show truyền hình, Đào Đại Vũ và Quan Lễ Kiệt kể lại kỷ niệm quay phim Inăm 1987. Khi đó đoàn phim mang 10.000 HKD đi quay mà chưa xin phép, sợ bị cảnh sát phát hiện, Vạn Tử Lương đã ném hết tiền vào toilet, xả nước để "phi tang", tránh việc các diễn viên có thể bị bắt giữ.

Vạn Tử Lương cũng là một người hết lòng vì diễn xuất. Để diễn cảnh say rượu, ông uống liên tục 8 chai bia, đóng phim không cần diễn viên đóng thế, không sợ bị chấn thương.

Là ân nhân của Châu Tinh Trì

Vạn Tử Lương được biết là ân nhân của Châu Tinh Trì. Khi Vạn Tử Lương nổi tiếng, Châu Tinh Trì còn đang chật vật tìm chỗ đứng. Sau đó, cơ duyên giúp Châu Tinh Trì gặp gỡ và làm việc cùng Vạn Tử Lương trong bộ phim The Price of Growing Up.

Đến năm 1989, hai người một lần nữa hợp tác trong Cuộc sống công bằng. Khi này, Vạn Tử Lương nhận ra tài năng của Châu Tinh Trì nên đã dành thời gian và tâm huyết chỉ dạy.

Vạn Tử Lương và ân nhân của Châu Tinh Trì

Vạn Tử Lương còn giới thiệu Châu Tinh Trì với nhà sản xuất Lý Tu Hiền nên sự nghiệp của "vua hài" mới có bước ngoặt lớn. Châu Tinh Trì cũng rất quý trọng đàn anh. Năm 1992, khi đàn anh cưới vợ là nữ diễn viên Điềm Nữu, Châu Tinh Trì vừa làm phù rể vừa giúp đỡ sắp xếp hôn lễ.

Năm 1999, Châu Tinh Trì đã có danh tiếng, mở được công ty sản xuất phim riêng và chuẩn bị quay Vua hài kịch thì Vạn Tử Lương lại từ bỏ nghiệp diễn, đầu tư vào ngành may mặc thời trang. Tuy nhiên, việc kinh doanh của tài tử họ Vạn không suôn sẻ. Châu Tinh Trì đã mời Vạn Tử Lương tham gia Vua hài kịch.

Châu Tinh Trì trong lễ cưới của Vạn Tử Lương

Tuy nhiên, khi đang quay dở phim thì Vạn Tử Lương bỏ vai diễn khiến hai người vướng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng". Sau đó, chính Vạn Tử Lương đứng ra giải thích giúp Châu Tinh Trì, cho biết hai người không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên vì không sắp xếp được thời gian nên Vạn Tử Lương từ chối vai diễn.

Đi hát dạo mưu sinh ở tuổi xế chiều

Từ cuối thập niên 1990 sự nghiệp của ông dần trở nên mờ nhạt, ngoại hình của nam diễn viên cũng tăng cân, xuống sắc. Không chỉ thế, ông còn mắc bệnh tiểu đường, viêm khớp, cholesterol quá cao. Dù tuổi đã cao, thường xuyên ốm đau nhưng Vạn Tử Lương vẫn thi thoảng nhận đóng phim, đi hát ở các sự kiện nhỏ để kiếm sống.

Vạn Tử Lương già yếu, bệnh tật

Vạn Tử Lương từng trải qua cuộc hôn nhân đầu dang dở. Sau đó, ông kết hôn với người vợ thứ hai là Quách Minh Lê, kém chồng 17 tuổi, bà từng là tiếp viên hàng không. Khi chồng đau ốm, Quách Minh Lê quản lý việc kinh doanh thời trang và chăm sóc gia đình.

