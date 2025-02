Vụ án ma túy kinh khủng nhất giới giải trí

Tại phiên tòa xét xử đầu tiên của Yoo Ah In ngày 3/9/2024, Tòa án hình sự số 25 thuộc Tòa án trung tâm Seoul tuyên án anh một năm tù giam và phạt tiền 2 triệu won. Tòa án ra lệnh giam giữ anh tại phòng xử án, nêu rõ "Có nguy cơ bỏ trốn".

Khán giả bất ngờ trước phán quyết của tòa án. Nguyên nhân là tòa án trước đó hai lần bác bỏ yêu cầu lệnh bắt giữ Yoo Ah In của cảnh sát và công tố viên. Lúc đó, công chúng suy đoán nam diễn viên chỉ hưởng án treo, nhưng tòa sơ thẩm đã tuyên án tù.

Trước phiên tòa xét xử lần thứ hai, có nhiều đồn đoán trong cộng đồng luật pháp rằng Yoo Ah In có thể được tại ngoại sau thời gian bị tạm giam. Đến ngày 18/2, phiên điều trần thứ hai của tòa án cấp sơ thẩm tuyên án Yoo Ah In 1 năm tù, 2 năm quản chế và nộp phạt 2 triệu won.

Yoo Ah In được thả, nhưng bít cửa trở lại giới giải trí sau những ồn ào đánh gục tên tuổi Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc.

Vụ án ma túy lớn của giới giải trí

Theo Nate, quan điểm của cộng đồng pháp lý cho rằng khả năng cao Yoo Ah In hưởng án treo khi ra tòa lần đầu. Do trong bản cáo trạng, số chất cấm do Yoo Ah In sử dụng giảm từ 8 xuống còn 5 loại. Điều quan trọng là cocaine không bị đưa vào bản cáo trạng, dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát.

Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Sở cảnh sát thủ đô Seoul mở cuộc điều tra theo yêu cầu của Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm. Đơn vị sau đó tuyên bố "Tần suất kê đơn thuốc propofol (thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện) của Yoo Ah In là quá mức, do đó cần điều tra".

Danh tiếng Yoo Ah In bị hủy hoại sau loạt cáo buộc.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Yoo Ah In để thẩm vấn vào tháng 2/2023. Việc ngôi sao hàng đầu như nam diễn viên dính líu vụ án ma túy trở thành đề tài nóng. Dư luận dậy sóng khi cảnh sát công bố số lượng, tần suất Ah In sử dụng ma túy lên đến con số hơn 200 lần.

Xét nghiệm nước tiểu cho kết quả Yoo Ah In dương tính cần sa. Kết quả phân tích tóc cho kết quả nam diễn viên dương tính với propofol. Cảnh sát tuyên bố hàng loạt chất cấm được phát hiện trong những lần xét nghiệm tiếp, trong đó có cả cocaine.

Tháng 5/2023, cảnh sát yêu cầu lệnh bắt giữ Yoo Ah In. Lúc đó cảnh sát phát hiện anh đã sử dụng năm loại thuốc, bao gồm propofol, zolpidem, cần sa, ketamine và cocaine. Tuy nhiên, tòa án không ban hành lệnh bắt giữ.

Cảnh sát gửi Yoo Ah In đến cơ quan công tố vào tháng 6, cho rằng nam diễn viên sử dụng ít nhất tám loại chất cấm, bao gồm propofol, ketamine, zolpidem, midazolam, alprazolam, cần sa, cocaine và một loại thuốc khác không được cảnh sát thông báo. Có đến 3 loại chất cấm khác được phát hiện trong máu của nam diễn viên trong vòng hai tháng mở rộng điều tra.

Luật pháp Hàn Quốc phân loại chất ma túy thành ba loại: chất ma túy, chất hướng thần và cần sa. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Yoo Ah In bị phát hiện đã sử dụng ba loại thuốc: cocaine (thuốc gây nghiện), propofol, ketamine, zolpidem, midazolam, alprazolam (chất hướng thần) và cần sa.

Vụ án Yoo Ah In đã trở thành vụ án ma túy "kinh điển" của người nổi tiếng.

Ngày 19/10/2023, Phòng điều tra tội phạm bạo lực của Văn phòng công tố trung tâm Seoul truy tố Yoo Ah In không giam giữ với các tội danh vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, sử dụng và xúi giục người khác dùng cần sa, tiêu hủy bằng chứng, vi phạm Đạo luật y tế và gian lận.

Khi xem xét cáo buộc của quá trình truy tố, số lượng ma túy giảm xuống còn năm, bao gồm bốn loại thuốc an thần propofol, midazolam, ketamine, remimazolam và cần sa. Cáo buộc sử dụng cocaine - vốn là tâm điểm chú ý trong quá trình điều tra - bị hủy bỏ.

Lúc đó, bên công tố tuyên bố: "Chúng tôi dự định tiếp tục điều tra về cáo buộc sử dụng cocaine của Yoo Ah In và việc bắt giữ một đồng phạm đã trốn ra nước ngoài".

Sau cùng, không có kết quả điều tra bổ sung nào được đưa ra.

Tòa án sơ thẩm thứ hai tuyên án bất lợi cho Yoo Ah In, trong đó nêu rõ: "Thuốc gây nghiện dùng trong y tế được pháp luật kiểm soát chặt chẽ, nhưng bị cáo lợi dụng kẽ hở trong phương pháp kiểm soát, phạm tội bằng cách sử dụng tên của người quen. Điều đó có nghĩa là bị cáo biết tội vẫn phạm tội".

Sau cùng, tòa án phán quyết Yoo Ah In mắc chứng rối loạn giấc ngủ và trầm cảm lâu dài, phạm tội do đau đớn vì không thể ngủ ngon, đưa ra lời giảm án với lý do "vượt qua được cơn nghiện, cam kết không tái phạm".

Lý do giảm án được giải thích như sau: “Có vẻ như anh ta đã phần lớn vượt qua được chứng nghiện ma túy và đã cam kết không tái phạm”.

Tòa án cũng xem xét thực tế bị cáo suy nghĩ về hành vi phạm tội sau khi bị giam giữ hơn năm tháng. Tòa án xét bị cáo không có tiền án tương tự và đưa ra phán quyết mới: "Xét đến tất cả điều kiện tuyên án, chúng tôi thừa nhận bản án được tuyên trong phiên tòa đầu tiên là không công bằng và quá mức".

Sau cùng, Yoo Ah In được tuyên bố vô tội ở cáo buộc tiêu hủy bằng chứng, ra lệnh người quen xóa thông tin trên điện thoại di động và ép bạn bè sử dụng cần sa. Nam diễn viên chỉ bị tuyên một năm tù, 2 năm quản chế và nộp phạt 2 triệu won.

Ảnh đế trẻ tuổi nhất Hàn Quốc chật vật để trở lại giới giải trí.

Bít cửa trở lại

Yoo Ah-in bị giam giữ hơn 5 tháng sau khi chịu án tù một năm. Vấn đề đáng quan tâm tiếp theo là liệu anh có quay trở lại ngành giải trí hay không sau khi hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng?

Match - bộ phim có sự tham gia của Yoo Ah In bị xếp xó, số phận thăng trầm sau khi nam diễn viên bị điều tra dùng chất cấm - ra mắt ngày 26/3. Điều đó không có nghĩa Yoo Ah In trở lại giới giải trí.

Ngày 20/2, đại diện ê-kíp phim Match thẳng thắn tuyên bố dự án đã gạch tên nam diễn viên. "Yoo Ah In không tham dự bất kỳ sự kiện quảng bá nào liên quan bộ phim, bao gồm buổi premiere, họp báo và phỏng vấn. Sẽ không có kế hoạch quảng bá nào dành cho Yoo Ah In", người này nói.

Đoạn trailer chính thức cũng không có hình ảnh của Yoo Ah In.

Ngoài bộ phim Match, loạt dự án khác có mặt Yoo Ah In cũng điêu đứng, trong đó có phim High Five và loạt phim gốc The Last Fool của Netflix. High Five dự kiến phát hành vào tháng 6/2024, sau đó bị xếp xó vì vụ án ma túy của Yoo Ah In. Sau khi vụ việc ngã ngũ, phim rục rịch tìm đường trở lại.

Theo Nate, Yoo Ah In không hề dễ dàng trở lại giới giải trí vốn khắc nghiệt với nghệ sĩ vướng ồn ào, đặc biệt liên quan chất cấm.

Truyền thông lập luận dù hầu hết người nổi tiếng liên quan việc sử dụng propofol trái phép và cần sa đã trở lại ngành giải trí, nhưng trường hợp của Yoo Ah In phức tạp hơn.

"Yoo Ah In bị điều tra ở nhiều cáo buộc, danh sách chất cấm cũng được công khai với truyền thông. Nếu bị buộc tội và kết án sử dụng cocaine, anh sẽ không thể trở lại ngành giải trí, nhưng điều tồi tệ nhất đã có thể tránh được. Tuy nhiên, hình ảnh của Yoo Ah In bị tổn hại nghiêm trọng khi cảnh sát liên tục điều tra liệu anh có sử dụng cocaine hay không. Nếu Yoo Ah In trở lại ngành giải trí, chắc chắn đây là đề tài gây tranh luận", Nate bình luận.