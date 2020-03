Việt Anh: 15 năm hành trình chuyên đóng vai tù tội, ăn chơi trác táng

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 00:37 AM (GMT+7)

Nam diễn viên thường xuyên được chọn vào các vai phản diện và hay phải diễn cảnh "nóng".

Nam diễn viên Việt Anh thường được giao những vai thiếu gia ăn chơi, những nhân vật mưu mô và hay phải chạy án. Trên trang cá nhân, Việt Anh chia sẻ khi bộ phim "Sinh tử" kết thúc, anh không mong muốn phải tiếp tục đóng vai tội nhân nữa. Có thể thấy, suốt hành trình 15 năm diễn xuất, Việt Anh luôn tạo ấn tượng đặc biệt với những vai phản diện, tù tội

15 năm trước, bộ phim "Chạy Án" phát sóng đã giúp Việt Anh tạo nên tên tuổi. Anh được khán giả gọi bằng biệt danh Cao Thanh Lâm. Trong series Cảnh sát hình sự này, nhân vật của Việt Anh là con trai Thứ trưởng Bộ Kinh tế Cao Đức Cẩm (do diễn viên Lê Dũng Nhi thủ vai), được nuông chiều nên hư hỏng, bị trượt dài theo cám dỗ của đồng tiền.

Cao Thanh Lâm sau khi đi du học Mỹ, trở về làm trưởng phòng tín dụng điện tử của một ngân hàng. Lợi dụng chức quyền của bố và sự thao túng từ mẹ, Lâm chiếm đoạt tiền ngân hàng mang đi đánh bạc, nghiện ngập, dẫn đến tù tội. Trải qua 2 phần phim, tên tuổi của Việt Anh thực sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Trong các vai diễn phản diện, Việt Anh luôn phải diễn các cảnh ăn chơi với người đẹp. Đây cũng là một trong những cảnh "nóng" nhất của Cao Thanh Lâm trong phim.

Những tưởng cái bóng của Cao Thanh Lâm có thể bao trùm sự nghiệp diễn xuất của Việt Anh, nhưng nam diễn viên cho thấy anh là một diễn viên chuyên nghiệp khi thể hiện thành công vai Phan Hải trong "Người phán xử" (2017).

Việt Anh vào vai Phan Hải là thiếu gia, con của ông trùm Phan Quân. Với tính cách bốc đồng, ngông cuồng, Phan Hải ngang ngược khi có một người bố quyền lực nhưng lại cay cú chuyện làm ăn nên muốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bố. Cậu ấm này đã gây ra không ít sóng gió cho chính tập đoàn Phan Thị của bố mình.

Bên cạnh đó, Phan Hải còn là một người có tính cách trăng hoa. Mặc dù có vợ và con trai nhưng Phan Hải liên tiếp cặp bồ. Thiếu gia này có nhiều cảnh ngoại tình, khi là với Vân Điệp (Thanh Bi), lúc lại là người tình Hương Phố (Thúy An). Trong tập cuối của "Người phán xử", Phan Hải bị công an giải đi sau khi may mắn thoát chết khỏi chỗ bom phát nổ.

Tiếp sau thành công của vai Phan Hải, Việt Anh tiếp tục hóa thân vào nhân vật luật sư Đông Hòa trong phim truyền hình "Mê cung". Đây là một kẻ nguy hiểm đứng sau nhiều tội ác đáng sợ, có những tính toán kỹ càng để qua mặt công an.

Trong phim, nhân vật của Việt Anh có những cảnh "nóng" khi nhớ lại quá khứ. Đây là những chi tiết quan trọng để khán giả hiểu được quá khứ thực sự về luật sư Đông Hòa, về người con thực sự anh đã che giấu. Một khán giả đã bình luận: "Không ai nghĩ kẻ chủ mưu lại là Đông Hòa. Nhưng Đông Hòa cũng là nhân vật vừa đáng khinh bỉ, vừa đáng thương, làm tất cả chỉ vì vợ con".

Đến bộ phim truyền hình vừa kết thúc phát sóng gần đây là "Sinh tử", Việt Anh tiếp tục đóng vai phản diện. Nhân vật của anh là chủ một doanh nghiệp thao túng cả một tỉnh, sau những vi phạm pháp luật đã bị kết án tử hình.

Trong "Sinh tử", Việt Anh cũng có những ân ái đóng cùng bạn diễn nữ là Quỳnh Nga. Cả hai cùng đảm nhận tuyến nhân vật phản diện.

